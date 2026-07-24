México promete cero impunidad en caso de periodista asesinado en el sur del país

Ciudad de México, 24 jul (EFE).- El Gobierno de México señaló este viernes que no habrá impunidad en el asesinato el miércoles pasado del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en el estado de Oaxaca, y anunció que se reunirá con la familia del comunicador y con integrantes del gremio periodístico, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) asumió la investigación del crimen.

"La instrucción de la presidenta es muy clara, como en otros casos, que no hay impunidad", afirmó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien aseguró que tiene programado un encuentro con la familia de Leyva Aguilar, el cual fue instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte del seguimiento al caso y del compromiso de evitar la impunidad.

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"Por instrucción de la presidenta tendremos reunión con la familia del periodista fallecido. También con algunos periodistas que nos han pedido una reunión, una por la exigencia de que el homicidio no quede impune y así nos hemos comprometido a diversas reuniones", declaró durante la conferencia presidencial desde el central estado de Morelos.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la investigación será atendida por el Gabinete de Seguridad federal.

"Este homicidio ya fue atraído en su totalidad por la Fiscalía General de la República y es un caso que vamos a trabajar en el gabinete de seguridad con la Fiscalía General de la República. Ya es una investigación federal", señaló.

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El funcionario añadió que apenas comienzan las diligencias, aunque subrayó que la Federación ya asumió plenamente el caso.

"Apenas va iniciando la investigación, pero sí es importante que sepa la ciudadanía que ya es una investigación que asumió la Federación", dijo.

El anuncio ocurre un día después de que Amnistía Internacional (AI) condenara el asesinato del comunicador y advirtiera que autoridades estatales y federales tenían conocimiento previo de las amenazas de muerte que enfrentaba desde hacía aproximadamente un año, sin que se evitara el crimen.

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Según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), Leyva Aguilar había denunciado reiteradamente los riesgos derivados de su labor periodística ante instancias del Gobierno estatal y federal.

AI calificó como "especialmente preocupante" que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la FGR y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca conocieran la situación de riesgo del periodista y exigió una investigación "pronta, exhaustiva e independiente" que considere como eje principal su trabajo informativo, las amenazas previas y las campañas de estigmatización en su contra.

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Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y autor de la columna digital El Zumbido del Moscardón, era un crítico del Gobierno de Oaxaca encabezado por Salomón Jara.

Un día antes de ser asesinado publicó un artículo con fuertes cuestionamientos al mandatario estatal y miembros de su gabinete.

México permanece entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

De acuerdo con organizaciones defensoras de la libertad de prensa, más de 150 periodistas han sido asesinados y 25 permanecen desaparecidos desde 2000, mientras que en lo que va de 2026 ya se contabilizan siete homicidios de comunicadores. EFE

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