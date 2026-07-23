La cementera mexicana Cemex gana 517,9 millones de euros hasta junio, un 44,3% menos

Cemex se anotó un beneficio neto consolidado de 589,1 millones de dólares (517,9 millones de euros) hasta junio, equivalente a un retroceso interanual del 44,3%, según ha informado este jueves la cementera mexicana.

Sin embargo, estos beneficios habrían sido de 587,1 millones de dólares (516,2 millones de euros) de contabilizarse únicamente los obtenidos por operaciones en activo. Con esta métrica, habrían escalado un 27,8%.

Las ventas ascendieron un 11,7%, hasta los 8.613 millones de dólares (7.572 millones de euros). Del total, México brindó 2.567 millones de dólares (2.257 millones de euros), un 25,8% más, y Estados Unidos 2.511 millones de dólares (2.208 millones de euros), un 0,6% más.

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Después, en Europa, Oriente Próximo y África se generaron 2.681 millones de dólares (2.357 millones de euros) y en América Central, del Sur y el Caribe 602 millones de dólares (529,3 millones de euros), un 11,2% y un 6,4% más, respectivamente.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) operativo se elevó durante el semestre un 27,9%, hasta los 1.812 millones de dólares (1.812 millones de euros).

Cemex incurrió en un sumatorio de gastos de producción, operativos y de tipo no especificado de 7.572 millones de dólares (6.657 millones de euros), lo que se tradujo en un aumento del 7,6%.

SEGUNDO TRIMESTRE, DEUDA NETA Y PREVISIONES

Solo en el segundo trimestre, se registraron unas ganancias consolidadas de 355,5 millones de dólares (312,6 millones de euros), un 12,1% más, y un beneficio por operaciones en activo de 355,7 millones de dólares (312,7 millones de euros), un 6,1% más. Los ingresos fueron de 4.593 millones de dólares (4.038 millones de euros), un 12,2% más.

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La multinacional cerró el trimestre con una deuda neta de 6.225 millones de dólares (5.473 millones de euros), 1.268 millones de dólares (1.115 millones de euros) o un 25,6% más que doce meses atrás.

La amortización de bonos a un 5,125% de interés incrementó el pasivo en 1.000 millones de dólares (879,2 millones de euros), las adquisiciones y desinversiones en 259 millones de dólares (227,7 millones de euros) y los gastos de capital 156 millones de dólares (137,2 millones de euros), entre otros conceptos.

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"Nuestros sólidos resultados del segundo trimestre demuestran que nuestra transformación está generando resultados y cobrando impulso. La mejora que observamos en nuestros principales indicadores de desempeño está superando nuestras expectativas y refleja la disciplina, la ejecución y el cambio cultural adoptado por nuestros equipos", ha afirmado el director general de Cemex, Jaime Muguiro.

Cemex también ha mejorado su previsión anual de crecimiento del Ebitda a un rango situado entre el 16% y el 17% gracias al desempeño de la primera mitad del ejercicio y a la aplicación del plan de ahorro de costes 'Cutting Edge'.

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