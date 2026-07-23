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Infografías del jueves 23 de julio de 2026

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TAIWÁN CHINA - China ha modificado este año la naturaleza de su cerco sobre Taiwán, al reducir el envío de aviones de guerra a través del estrecho y reforzar su presencia marítima alrededor de la isla, especialmente frente a la costa oriental, por donde pasan rutas clave para el comercio mundial.

ONU SECRETARIO GENERAL - La ONU celebra el primer debate oficial entre los seis candidatos a suceder a António Guterres como secretario general, entre ellos la chilena Michelle Bachelet (propuesta por México y Brasil), la costarricense Rebeca Grynspan y el argentino Mariano Grossi.

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RD CONGO ÉBOLA - El actual brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) ha causado ya 1.033 muertes, según confirmaron las autoridades congoleñas.

CICLISMO TOUR - Previa de la etapa 19, Gap-Alpe d'Huez.

CICLISMO TOUR - La ascensión al Alpe d'Huez en la historia del Tour de Francia.

AUTOMOVILISMO FÓRMULA UNO - Previa del GP de Hungría.EFE

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