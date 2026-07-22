La colombiana Grupo Nutresa compra la heladera venezolana Tío Rico por unos 26,3 millones de euros

La colombiana Grupo Nutresa ha firmado un acuerdo para comprar por unos 30 millones de dólares (26,3 millones de euros) el 100% del capital social de la empresa venezolana Industrias Tío Rico, sociedad domiciliada en Caracas y dedicada a la producción y comercialización de helados.

Según fuentes consultadas por 'Bloomberg', la operación incluye una fábrica ubicada en Guacara (Carabobo) y cinco centros de distribución. Asimismo, Nutresa se hará con todas las marcas comerciales de Tío Rico, como Crema Real, Chocolito, Merengada, o Tío Rico Trisabor.

PUBLICIDAD

"Con la adquisición de Tío Rico, obtendremos la capacidad logística, en cuanto a espacio de almacén, equipos de ventas y redes de distribución necesaria, para exportar más productos desde Colombia para su venta en Venezuela", ha explicado el director financiero de Nutresa, Andrés Bernal, en una entrevista concedida a 'Bloomberg'.

Nutresa es uno de los mayores grupos alimentarios de Latinoamérica y produce galletas, café, pastas y chocolates. Según 'MarketScreener', está controlada al 83,05% por el multimillonario Jaime Gilinski, la persona más rica de Colombia con un patrimonio de 15.100 millones de dólares (13.232 millones de euros).

PUBLICIDAD