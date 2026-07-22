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La colombiana Grupo Nutresa compra la heladera venezolana Tío Rico por unos 26,3 millones de euros

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La colombiana Grupo Nutresa ha firmado un acuerdo para comprar por unos 30 millones de dólares (26,3 millones de euros) el 100% del capital social de la empresa venezolana Industrias Tío Rico, sociedad domiciliada en Caracas y dedicada a la producción y comercialización de helados.

Según fuentes consultadas por 'Bloomberg', la operación incluye una fábrica ubicada en Guacara (Carabobo) y cinco centros de distribución. Asimismo, Nutresa se hará con todas las marcas comerciales de Tío Rico, como Crema Real, Chocolito, Merengada, o Tío Rico Trisabor.

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"Con la adquisición de Tío Rico, obtendremos la capacidad logística, en cuanto a espacio de almacén, equipos de ventas y redes de distribución necesaria, para exportar más productos desde Colombia para su venta en Venezuela", ha explicado el director financiero de Nutresa, Andrés Bernal, en una entrevista concedida a 'Bloomberg'.

Nutresa es uno de los mayores grupos alimentarios de Latinoamérica y produce galletas, café, pastas y chocolates. Según 'MarketScreener', está controlada al 83,05% por el multimillonario Jaime Gilinski, la persona más rica de Colombia con un patrimonio de 15.100 millones de dólares (13.232 millones de euros).

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