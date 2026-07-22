El Kremlin cree que los cambios en la cúpula militar ucraniana muestran que el "régimen de Kiev se tambalea"

El Kremlin ha valorado este miércoles que el nuevo cambio dentro de la cúpula de las Fuerzas Armadas de Ucrania es una muestra de que ese "régimen se está tambaleando desde dentro" y ha descartado que vaya a producir cambios en el frente.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha comenzado optando por no querer hacer comentarios al respecto sobre la salida de Oleksandr Sirski al frente de la dirección de las Fuerzas Armadas de Ucrania, si bien ha acabado por señalar "que se ve a simple vista" que "el régimen de Kiev se está tambaleando desde dentro".

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En ese sentido, ha descartado que la salida de Sirski y la llegada de Mijailo Drapati como nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania "vaya a provocar ningún cambio en el frente", donde lo que ocurre "es bien conocido".

"Nuestras Fuerzas Armadas continúan con las operaciones ofensivas a lo largo de todo el frente, en el marco de la operación militar especial, y se ve a simple vista que todas estas perturbaciones son una evidencia de que el régimen de Kiev se tambalea", ha valorado en rueda de prensa el portavoz, según informa TASS.

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La nueva cúpula militar ucraniana ha asumido este miércoles, después de que en la víspera el presidente Volodimir Zelenski sorprendiera primero con la destitución de Oleksandr Sirski y pocos días atrás con la de Mijailo Fedorov, quien dejó el cargo de ministro de Defensa, entre reproches al antiguo jefe del Ejército.

Si bien las diferencias entre Sirski y Fedorov desde que éste asumió el cargo hace medio año eran un secreto a voces, la salida del entonces titular de Defensa destapó en la opinión pública que eran incapaces de comunicarse sin la mediación de Zelenski, que ya advirtió de que esto era incompatible para ganar la guerra.

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Aunque el cese de Fedorov se produjo en el marco de una remodelación mucho más amplia del gabinete de gobierno, incluyendo un cambio de primer ministro, no fue del agrado de la opinión pública, que lo considera artífice de algunos de los logros en el campo de batalla y esa misma semana salió a la calles a protestar.

Las protestas, que reunieron a centenares de personas, no solo reivindicaron la figura del joven Fedorov, sino que también sirvieron para cuestionar los continuos cambios al frente del Ministerio de Defensa, que ha contado ya con cinco responsables desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

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Con la decisión de prescindir de Sirski, Zelenski confía así en cerrar un capítulo que podría haber puesto en duda la unidad y la efectividad de la defensa ucraniana, en un momento en el que desde Kiev inciden en que se está entrando en una fase determinante de la guerra.