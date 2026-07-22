Demandan a Francia por no impedir relaciones comerciales en favor de la ocupación israelí

París, 22 jul (EFE).- Varias oenegés demandaron al Gobierno francés ante el Consejo de Estado -la más alta instancia judicial administrativa en Francia- por no impedir las relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a "la ocupación ilegal de Israel" en los territorios palestinos.

Las organizaciones demandantes, entre las que figuran la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Liga de los Derechos Humanos (LDH), ambas con sede en París, anunciaron la demanda este miércoles en un comunicado.

Estas oenegés "sostienen que Francia ha incumplido sus obligaciones en virtud del derecho internacional al no haber puesto en marcha medidas eficaces para evitar que las empresas e instituciones financieras lleven a cabo actividades comerciales, de inversión o de otra índole que respalden la persistente presencia ilegal de Israel" en los territorios palestinos.

PUBLICIDAD

La nota indicó que, entre los demandados, se encuentran el primer ministro francés, así como los ministros responsables de las carteras de Economía, Asuntos Exteriores y Comercio.

La demanda se basa en la opinión consultiva emitida en julio de 2024 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en la que se dictaminó que la presencia continuada de Israel en los territorios palestinos es "ilícita".

Por ello, la Corte especificó que todos los Estados tienen la obligación de "no reconocer como lícita la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado (TPO) y no prestar ayuda ni asistencia para el mantenimiento de dicha situación".

PUBLICIDAD

En ese sentido, la CIJ determina que se deben adoptar medidas para impedir las relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la ocupación ilegal.

"Los demandantes alegan que Francia no ha traducido estas obligaciones en medidas regulatorias o coercitivas concretas", aseguró el colectivo de organizaciones. EFE