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VÍDEO: Albares eleva a 50 los españoles fallecidos en Venezuela, mientras que hay 139 desaparecidos

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El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, ha elevado a 50 la cifra de fallecidos españoles en el terremoto de Venezuela, "que sigue aumentando", mientras que hay 139 desaparecidos.

A preguntas de los periodistas, antes de participar en un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, ha asegurado que España va a estar "al lado" de sus compatriotas y de todo el pueblo venezolano "tanto tiempo como sea necesario".

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En este sentido, Albares ha apuntado que España es "una voz de solidaridad, de multilateralismo y de defensa de la diplomacia".

Las últimas cifras que se conocían de españoles fallecidos en Venezuela, a raíz del seísmo de finales de junio, se facilitaron el pasado 13 de julio y ascendían a 41 personas, mientras que se mantiene el número de desaparecidos.

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