Once editoriales valencianas participarán en la Feria Internacional del Libro de Guadalaja en México

La Generalitat y la Associació d'Editorials del País Valencià (AEPV) han acordado reforzar su colaboración para coordinar la participación de once editoriales valencianas en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), considerada el "mayor encuentro editorial en lengua española y uno de los más relevantes del ámbito internacional".

Así lo ha informado la Generalitat en un comunicado, en el que ha explicado que la presencia valenciana en la edición de 2026 se configura como "una de las más amplias del sector editorial de la Comunitat Valenciana en un foro internacional".

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La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, y el director general de Cultura, Ignacio Prieto, han mantenido una reunión de trabajo con el presidente de la asociación, Pedro F. Medina, y su secretario técnico, Marc Senabre, para fortalecer la presencia del sector editorial valenciano en la cita que se celebrará del 28 de noviembre al 6 de diciembre.

Gracias a esta colaboración, ocho editoriales valencianas participarán de forma agrupada en el estand de la Federación de Gremios de Editores de España, mientras que otras tres contarán con espacio propio. Esta representación sitúa a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara entre las principales acciones de proyección exterior del sector editorial valenciano, junto a otros encuentros profesionales de referencia como LIBER, Frankfurt, Angulema o Bolonia.

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PROYECCIÓN INTERNACIONAL

La colaboración entre la Conselleria de Cultura y la AEPV permitirá coordinar la presencia de las editoriales valencianas, optimizar los recursos destinados a la feria y presentar una imagen "unitaria" de la edición valenciana en un mercado "estratégico" para la comercialización internacional del libro y la negociación de derechos editoriales.

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La Feria Internacional del Libro de Guadalajara reúne anualmente a miles de profesionales del sector, entre editoriales, distribuidores, agentes literarios e instituciones culturales de todo el ámbito iberoamericano. "Su dimensión profesional favorece el establecimiento de contactos comerciales y la apertura de nuevas oportunidades para las empresas editoriales", ha apuntado.

Durante la reunión, Marta Alonso ha señalado que el sector editorial constituye "una de las principales industrias culturales de la Comunitat Valenciana y representa un activo estratégico para la difusión de nuestra cultura, nuestra creatividad y nuestro patrimonio intelectual más allá de nuestras fronteras".

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Asimismo, ha indicado que la internacionalización de las editoriales valencianas es una línea de actuación prioritaria para favorecer su competitividad y facilitar la llegada del talento creativo valenciano a nuevos lectores.

Por su parte, Ignacio Prieto ha manifestado que las administraciones públicas deben actuar como "aliadas" del sector "para que las empresas culturales puedan crecer, establecer nuevas alianzas comerciales y reforzar su presencia en los principales mercados internacionales".

En este sentido, ha añadido que la colaboración con la AEPV permitirá articular "una participación coordinada, representativa y eficaz en una feria que constituye un referente para la edición en español y una plataforma de gran relevancia para visibilizar la diversidad y fortaleza del sector editorial valenciano".

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