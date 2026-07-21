Mueren ocho personas, entre ellas tres niños, en ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Al menos ocho personas, entre ellas tres niños, han muerto este martes a causa de varios ataques de Israel contra la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y el Gobierno israelí al aceptar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

En un primer suceso, al menos seis miembros de una misma familia, incluidos tres niños, han muerto por un bombardeo lanzado por Israel contra un edificio en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado al respecto.

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La Protección Civil de Gaza ha indicado en un comunicado que el ataque ha alcanzado "la vivienda de la familia Al Masri frente a la Cámara de Comercio en la calle Al Zalazini de la ciudad de Gaza", antes de agregar que los bomberos lograron "controlar" el incendio causado por el ataque, "evitando que se propagara a las casas adyacentes".

Posteriormente, otras dos personas han muerto a causa de un segundo ataque contra un vehículo en la localidad de Al Zahra, situada al noreste del campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja, igualmente sin que Israel se haya pronunciado al respecto.

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El Ministerio de Sanidad gazatí ha elevado este mismo martes a 1.168 los muertos y 3.798 los heridos a causa de ataques de Israel desde el alto el fuego, periodo en el que además se han recuperado 802 cadáveres de las zonas de las que se han replegado las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo.

Asimismo, ha manifestado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023 se han documentado 73.293 muertos y 173.906 heridos, entre ellos diez fallecidos y 42 heridos por ataques perpetrados por Israel durante las últimas 24 horas.

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ASESINATO DE UNO DE LOS RESPONSABLES DEL 7-O

Por otra parte, el Ejército de Israel ha anunciado por contra la muerte de un supuesto miembro del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) al que identifica como Adam Ibrahim Shaaban Nasman, "jefe del Departamento de Operaciones de la Brigada de la Ciudad de Gaza" y comandante de la Fuerza Nujba.

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En este sentido, ha resaltado en un comunicado que fue uno de los encargados de las operaciones de esta brigada durante los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- y que posteriormente "participó en la retención de numerosos rehenes" trasladados a Gaza después de los asaltos.

"Recientemente, intentó entrenar y equipar a los terroristas de la Brigada de la Ciudad de Gaza y promovió la producción y distribución de armas a los batallones de la brigada con el objetivo de rehabilitar a la organización terrorista Hamás, en violación del acuerdo de alto el fuego", ha zanjado.

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Además, ha especificado que en otro ataque lanzado el domingo contra el sur del enclave mató a un hombre identificado como Kamal Shahda abú Tim, "comandante de una célula del brazo armado de Hamás", las Brigadas Ezeldín al Qasam.

"El terrorista participó en el ataque contra el kibutz de Nir Oz durante la masacre del 7 de octubre", ha apuntado, antes de vincularle con el secuestro de tres israelíes y asegurar que durante el conflicto "trabajó para promover planes terroristas contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y los ciudadanos del Estado de Israel".

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