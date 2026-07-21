Marcos Llorente: "Durante unas semanas han desaparecido las etiquetas y ha quedado un país unido"

El internacional español Marcos Llorente ha asegurado que durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en el que España ha conquistado su segundo título, "han desaparecido las etiquetas, las ideologías y las peleas y solo ha quedado una país unido", "el mejor del mundo".

"Qué bonito que, en una época en la que parece que hacen todo lo posible por dividirnos, enfrentarnos y mantenernos discutiendo por cualquier cosa, lleguen once personas corriendo detrás de un balón para recordarnos quiénes somos", señaló en una publicación en la red social Instagram.

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El futbolista del Atlético de Madrid destacó la unidad que ha imperado durante la celebración de la Copa del Mundo. "Durante unas semanas han desaparecido las etiquetas, las ideologías y las peleas. Solo ha quedado una país unido, celebrando, sufriendo y emocionándose junto. Qué maravilla ver una España así, aunque solo sea por un rato. No somos conscientes de que somos el puto mejor país del mundo. Viva España", concluyó.

La selección española de fútbol conquistó el pasado domingo la segunda estrella de su historia al ganar en la prórroga de la final del Mundial, disputada en Nueva Jersey, a Argentina (1-0) gracias a un gol de Ferran Torres.