Las inundaciones en el norte de la India dejan al menos 10 muertos y más de 300.000 afectados

Nueva Delhi, 21 jul (EFE).- Al menos 10 personas han muerto y más de 300.000 han resultado afectadas por inundaciones masivas en el estado de Assam, en el norte de la India, a causa de la temporada de lluvias monzónicas en curso, según informaron las autoridades este martes.

La Autoridad Estatal de Gestión de Desastres de Assam (ASDMA, por sus siglas en inglés) reportó el lunes que había casi 800 aldeas afectadas, además de 20.000 hectáreas de cultivos.

El Ejército de la India ha rescatado a 571 personas atrapadas en aldeas afectadas por las inundaciones en la región del Alto Assam, mientras el aumento del caudal del río Brahmaputra y sus afluentes continúa anegando extensas zonas.

"Hemos adoptado un enfoque integral de gobierno para hacer frente a la actual situación de inundaciones en gran parte del Alto Assam (...) Los equipos desplegados en el terreno están tomando todas las medidas necesarias —como el refuerzo de diques y la instalación de barreras adicionales con sacos de arena y sistemas de drenaje controlado— para proteger vidas y bienes", declaró en X el jefe de Gobierno de Assam, Himanta Biswa Sarma.

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La oficina del jefe de Gobierno de Assam aseguró hoy que están supervisando "de cerca la situación de las inundaciones en todo el Estado e instruido a los departamentos competentes para que garanticen que la ayuda oportuna y toda la asistencia posible lleguen a las familias afectadas".

El monzón, la temporada anual de vientos y lluvias que entre junio y septiembre recorre la India de sur a norte, aporta en condiciones normales cerca del 75 % de las precipitaciones del país cada año, por lo que resulta fundamental para un sector agrícola en el que alrededor del 60 % de los cultivos dependen de las lluvias.

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