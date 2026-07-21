C-LM rechaza el nivel 3 en el incendio de La Mierla: "Trasladar dirección a Madrid no es una buena decisión"

El viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Almodóvar, ha afirmado este martes que declarar situación operativa de Nivel 3 en el incendio declarado en La Mierla (Guadalajara) "no es una buena decisión".

"La declaración de nivel 3 no implica mayor disponibilidad de recursos para movilizar a este incendio", ha dicho a preguntas de los medios en el puesto de mando avanzado de Tamajón, donde ha añadido que el Nivel 2 permite ya al Gobierno regional tener capacidad de movilización "en todo el ámbito nacional y también incluso en todo el ámbito internacional".

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Según ha señalado, este incendio supone "el mayor despliegue de Infocam y el mayor despliegue de la Unidad Militar de Emergencia en un incendio hasta la fecha", con hasta 29 aeronaves actuando por lo que ha calificado como "un verdadero desafío" la coordinación aérea "que actúa casi como una torre de control en un aeropuerto".

"Lo que sí implica la declaración de nivel 3 es que la dirección de la emergencia se traslada desde la región hasta la Administración General del Estado y pensamos que eso no es una buena idea porque este tipo de emergencia requiere de un equipo formado, preparado, entrenado y cercano al territorio", ha subrayado.

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Por todo ello, ha concluido indicando que trasladar la dirección del incendio a Madrid "no es una buena decisión". "Por eso vamos a mantener nuestro nivel 2 de emergencia aquí en La Mierla, que pensamos que es la mejor decisión para extinguir ese incendio entre todos, conjuntamente con todas las administraciones implicadas y con el resto de comunidades".

ACTIVIDAD EN EL FLANCO IZQUIERDO

De su lado, el jefe de la Emergencia, Juan José Fernández, ha indicado que el incendio tiene "sobre todo actividad" en la zona de flanco izquierdo de cabeza, situada en torno a las poblaciones de Condemios de Arriba y Condemios de Abajo.

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"Afortunadamente, y gracias al trabajo que se ha realizado esta noche, las maniobras se han desarrollado de manera muy positiva, con gran beneficio, y la evolución por tanto del incendio ahora mismo ha sido positiva", ha destacado.

Ha corroborado además que, aunque el incendio se encuentra cerca de la provincia de Soria, no la ha alcanzado y se ha quedado a unos kilómetros, para indicar que la previsión para este martes, en cuanto a condiciones meteorológicas, es similar a las de los días anteriores.

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"Tenemos vientos fuertes lo que nos hace que toda esta zona norte sea la que tenga más peligrosidad y más actividad del fuego", ha dicho, para señalar que una vez que la cabeza del incendio "se encuentra mejor trabajada y asegurada", los medios comenzarán a descender por los flancos, especialmente por el flanco izquierdo que hasta ayer apenas se pudo trabajar.

DISPOSITIVO

En cuanto al dispositivo desplegado, ha señalado que hay sobre el terreno unos 400 efectivos propios del Infocam, a los que se suman los de la UME, los medios de Castilla y León y los medios de Andalucía. A lo que ha sumado los bomberos urbanos.

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"Es un dispositivo muy fuerte, muy contundente, como nunca habíamos tenido en un incendio en Castilla-La Mancha y eso nos genera una complejidad en la gestión del incendio porque a más medios más gestión. Afortunadamente, el resultado de los trabajos de días anteriores, una vez que hemos protegido y hemos asegurado la poblaciones, nos ha permitido ir hacia el frente de llama, y eso es en lo que estamos trabajando", ha argumentado.

En cuanto al regreso de algunos de los vecinos evacuados a sus casas, ha señalado que una vez que pasen las horas centrales de la tarde se hará una reevaluación de la situación de los municipios afectados para valorar si los vecinos pueden volver a sus domicilios o no.

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"En todo caso no serían muchos, serían solamente algunos, muy seleccionados, pero no es un escenario ahora mismo en el que estemos trabajando, seleccionando los municipios. Es algo que tenemos que monitorizar y evaluar", ha indicado

Pese a todo ello, ha dicho que no se puede hablar ni pensar a día de hoy del control de las llamas. "Esto va a llevar mucho trabajo. Ya desde el primer día que se originó el incendio se empezó a hablar de dos cosas, un muy alto potencial de hectáreas y el mucho tiempo hasta llegar al control por el gran tamaño que tiene el incendio y la dificultad que genera para la extinción la masa forestal", ha zanjado.

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