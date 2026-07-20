Un interno provoca un incendio en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario durante la final del Mundial

Los funcionarios del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla han tenido que intervenir durante la noche de este domingo en un incendio provocado por un interno, mientras se celebraba la final del Mundial disputada por España.

Según ha detallado el sindicato Acaip-UGT en una nota de prensa, el personal del centro también tuvo que atender un episodio de autolesiones y diversas alteraciones del orden, ante lo que han insistido la falta de personal en el centro y ha reclamado medidas para reforzar la seguridad y la atención a los internos.

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De esta manera, según ha recogido el diario El Pespunte, los funcionarios del turno entrante y del saliente han tenido que hacer frente al incendio provocado en la habitación del interno, que ha sido trasladado a una celda de seguridad con videovigilancia. Posteriormente, según el sindicato, el mismo recluso se ha autolesionado utilizando fragmentos de metacrilato y arrancando parte de la instalación de la cámara de vigilancia.

Paralelamente, el resto del módulo de agudos ha registrado momentos de tensión con gritos, insultos y alteraciones del orden dirigidas contra los funcionarios y la jefa de servicios.

Por ello, el sindicato ha felicitado a la plantilla por la intervención realizada, a la vez que ha denunciado "la grave y crónica falta de personal" que padece el Hospital.

A su vez, reclaman el traslado del interno implicado, al considerar que la reiteración de los incidentes protagonizados por este supone un "elevado riesgo", así como la reanudación del proyecto del Centro Penitenciario de Siete Aguas y una reestructuración de las plantillas para adaptar los recursos humanos a las necesidades actuales de los hospitales psiquiátricos penitenciarios.

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En contexto, hace una semana un interno asesinó a sus dos compañeros de celda en el mismo Centro Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, lo que provocó reclamaciones por parte de los sindicatos y la denuncia de falta de medios y saturación de las instalaciones.