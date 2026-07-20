El Ayuntamiento felicita a los zaragozanos por el comportamiento cívico en la final del Mundial de Fútbol

El consejero municipal de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha felicitado y agradecido a todos los zaragozanos por el comportamiento "cívico" demostrado este domingo por la noche cuando más de 32.000 vecinos eligieron la plaza del Pilar para seguir en la pantalla gigante instalada frente a la fuente de Goya la final del Mundial de Fútbol, que ganó la selección de España frente a la de Argentina por 1 a 0 gracias al gol de Ferrán Torres en la segundo tiempo de la prórroga.

Lorén también ha dado la enhorabuena a todos los vecinos por el "espectáculo grandioso" que se pudo observar, algunos en su casa y otros en la plaza del Pilar para seguir el encuentro deportivo en la pantalla gigante y las dos auxiliares instaladas por el Ayuntamiento de Zaragoza.

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"Es de agradecer el comportamiento cívico de todos aquellos que estuvieron en nuestras calles. Un comportamiento absolutamente modélico por el cual nos felicitan desde otras ciudades que con las celebraciones de las fiestas los resultados son muchísimo peores", ha comparado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Lorén ha reconocido los ciudadanos de Zaragoza son "absolutamente cívicos" y ha trasladado el agradecimiento del equipo de gobierno para que "quede plasmado en estas palabras". "Enhorabuena, somos campeones del mundo", ha concluido satisfecho y en tono enérgico.

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