Temas del día de EFE Internacional del viernes, 17 de julio de 2026 (12:00 GMT)

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington - Irán y Estados Unidos continúan elevando la tensión en el Golfo Pérsico con nuevos ataques sobre Catar, Kuwait y Baréin por parte de Teherán en un clima que dificulta nuevos contactos para lograr renovar el alto el fuego.

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- En este contexto, las Fuerzas Armadas estadounidenses dijeron que han alcanzado en su última ronda de ataques contra Irán, que se prolongó hasta este viernes, decenas de objetivos militares del país, como infraestructura logística y capacidades marítimas.

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- Al menos 38 personas han muerto y más de 400 han resultado heridas en los ataques estadounidenses contra Irán desde el fin de semana pasado.

- Seis noches consecutivas de ataques estadounidenses contra el sur de Irán han instalado de nuevo el miedo y la incertidumbre en las calles de Teherán, donde una parte de la población teme que la escalada termine llevando de nuevo la guerra hasta la capital, mientras otros la afrontan con un sentimiento de desafío y llamadas a la venganza. Por Aydin Shayegan

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CHINA EEUU

Pekín - El Gobierno chino rechazó este viernes las acusaciones de haber tratado de interferir en las elecciones de Estados Unidos de 2020 formuladas en la víspera por el presidente de ese país, Donald Trump, e instó a Washington a que deje de usar al gigante asiático "como tema de campaña electoral".

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- También rechazó la propuesta de Estados Unidos para endurecer las condiciones de los visados de estudiantes y prensa, con apéndices que afectan especialmente a los periodistas chinos, y exigió a Washington que cese las prácticas discriminatorias.

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COLOMBIA POLÍTICA

Bogotá - El excandidato presidencial de izquierda Iván Cepeda realiza una declaración pública a tres días de la instalación del Congreso, en la que asumirá como líder de la oposición y jefe de la bancada del partido Pacto Histórico, tras perder las elecciones ante el ultraderechista Abelardo de la Espriella el pasado 21 de junio. (Texto) (Foto) (Video) (Directo)

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R.UNIDO GOBIERNO

Londres - El exalcalde de Mánchester, Andy Burnham, de 56 años, fue proclamado este viernes oficialmente nuevo líder del Partido Laborista británico, en sustitución de Keir Starmer, a quien también sucederá el lunes como primer ministro del Reino Unido.

- Se enviará un perfil de Andy Burnham.

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RUSIA ELECCIONES

Moscú - La Justicia rusa inhabilitó al opositor Borís Nadezhdin como candidato independiente en las próximas elecciones legislativas tras acusarle de extremismo.

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- Nadezhdin denunció los intentos de las autoridades de impedir que acceda a la Duma o cámara de diputados en las elecciones de septiembre.

- Se enviará un perfil de Borís Nadezhdin.

CHINA IA

Shanghái (China) - La Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC), la principal feria dedicada a ese incipiente sector en China, abre sus puertas en Shanghái (este) con la intervención del presidente del país asiático, Xi Jinping.

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ADEMÁS

CHILE TEMPORAL | Santiago de Chile.- Al menos tres personas fallecieron en Chile debido al fuerte temporal de lluvia y viento que azota desde el jueves a diez de las 16 regiones del país y que está previsto que se intensifique en las próximas horas. (Texto)(Foto)(Video)

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VENEZUELA TERREMOTO | Caraballeda (Venezuela).- Los jóvenes venezolanos Carlos Aguilar e Israel Rivas, hasta hace poco desconocidos entre sí, tienen una historia reciente en común: ambos atravesaron su país desde dos extremos distintos para llegar a La Guaira, la región devastada por el doble terremoto, y ayudar como intérpretes de misiones de Reino Unido. Por Carlos Seijas Meneses (Texto) (Foto) (Video)

UCRANIA GUERRA |Kiev - Mientras las fuerzas de drones ucranianas continúan llevando a cabo con éxito una campaña inédita de ataques a petroleros y cargueros rusos que ha paralizado el tráfico marítimo en el mar interior de Azov, Rusia ha reactivado sus bombardeos a los puertos ucranianos del mar Negro, a pocas semanas de que empiece la temporada de cosecha y con ella el pico de las exportaciones agrícolas marítimas. Por Marcel Gascón (Texto)

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ALEMANIA FRANCIA - Brühl (Alemania) - El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, presiden el consejo de ministros franco-alemán, así como una reunión centrada en seguridad y defensa, cita en la que esperan avanzar en proyectos concretos de los ámbitos económico, tecnológico y espacial y en iniciativas con aplicaciones militares tras el fracaso del FCAS. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

(El consejo de seguridad y defensa comienza a las 08:50h; el de ministros, con enfoque económico, a las 11:00h, y hay prevista una rueda de prensa sobre las 15:15h).

AGENDA INFORMATIVA

América

Buenos Aires.- ARGENTINA ATENTADO.- El presidente argentino, Javier Milei, participa este viernes en el acto en conmemoración del 32 aniversario del atentado perpetrado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires. (Texto)

12:00 GMT.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central brasileño divulga la variación en mayo del Índice de Actividad Económica (IBC-Br), el indicador que usa para proyectar el resultado del PIB. (Texto)

13:15 GMT- Washington.- EEUU PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- La Reserva Federal publica los índices de producción industrial en EE.UU. de junio. (Texto)

15:00 GMT.- Lima.- PERÚ NARCOTRÁFICO.- Perú, segundo productor mundial de cocaína por detrás de Colombia, presenta el informe anual de cultivos de coca, con la cifra actualizada de las plantaciones dedicadas para obtener la materia prima con la que se elabora esta droga. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

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15:00 GMT.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA LITERATURA.- El director del grupo editorial Fondo de Cultura Económica (FCE), el mexicano Paco Ignacio Taibo, aseguró a EFE que una sociedad que lee cuenta con "más vacunas contra la desinformación", y defendió la creación de redes de clubes de lectura para combatir el rezago cultural de Latinoamérica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00 GMT.- Iquitos.- PERÚ INDÍGENAS.- El Tribunal Constitucional realizará una audiencia descentralizada en Iquitos para revisar la resolución de la Corte Superior de Justicia de Loreto sobre la demanda de amparo del pueblo Secoya, que exige la titulación integral de más de 260.000 hectáreas de su territorio ancestral. Palacio de Justicia, Av. Grau N° 720 - Plaza 28 de Julio (Texto)

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Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- La temporada de resultados corporativos marcó el pulso de Wall Street esta semana, en la que el optimismo desatado por los sólidos balances de la gran banca y el enfriamiento de la inflación chocó de frente con el desplome histórico del 25 % en las acciones de IBM. (Texto)

San Juan.- PUERTO RICO MÚSICA.- La artista urbana puertorriqueña Nesi, conocida como la voz detrás del coro de 'Yo Perreo Sola' junto a Bad Bunny, lanza este viernes su primera producción, 'Pretty Bitch', en el que, según dijo a EFE, resalta "la fuerza femenina" en la sociedad por ser mujeres "disciplinadas, decididas y fuertes". (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY TECNOLOGÍA.- En el marco de su proceso de expansión por Latinoamérica, la empresa Tesla hace su presentación en Uruguay. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires - FÚTBOL MUNDIAL 2026 FINAL - La pasión de los argentinos por seguir a la distancia cada actuación de su selección en el Mundial 2026 ha impulsado el alicaído consumo en Argentina, donde se espera que ese efecto se potencie el domingo con la gran final ante España. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

19:00 GMT.- Londres.- R. UNIDO MISTERI ELX.- Concierto del Misteri d'Elx en Londres. St Etheldreda's Roman Catholic Church de Londres (14 Ely Pl, London EC1N 6RY) (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Haya.- PAÍSES BAJOS EUTANASIA.- Veinticinco años tras legalizar la eutanasia, Países Bajos registra 10.000 casos anuales, cinco veces más que a finales de los noventa. Detrás de ese aumento no solo hay una reforma legal, sino un cambio cultural profundo que ha transformado la forma de hablar sobre la muerte, entender el sufrimiento y afrontar el final de la vida. (Texto)

Bruselas.- UE ENERGÍA.- La Comisión Europea presenta la esperada revisión del sistema europeo de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), por el que las plantas energéticas e industriales pagan por liberar CO2 a la atmósfera, y una nueva estrategia para impulsar la electrificación del continente, en detrimento del gas y el petróleo.

Bruselas.- UE BANCA.- La Comisión Europea presenta su informe sobre la competitividad de la banca europea, en el que se espera que plantee revisar las exigencias de capital a las entidades y simplificar las obligaciones de información con el fin de facilitar que compitan con las de otras jurisdicciones, en particular, Estados Unidos.

Bruselas.- UE JUSTICIA.- La Comisión Europea publica su informe anual sobre el Estado de Derecho, un examen clave que evalúa la salud democrática, la independencia judicial y los esfuerzos contra la corrupción en los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea. Edificio Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Texto)

Salzburgo (Austria).- MÚSICA FESTIVAL.- Comienza el Festival de Salzburgo de ópera, música y teatro con una primera función (hasta el 30 de agosto).

Dublín.- UE PRESIDENCIA.- Reunión informal de ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE).

París.- UNESCO CIENCIA.- La Unesco celebra en París una Conferencia mundial sobre el Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible, en la que participarán ministros, miembros de la comunidad científica y representantes del sector privado y de la sociedad civil.

Estocolmo.- VOLVO RESULTADOS.- El grupo sueco Volvo, fabricante de camiones, autobuses y maquinaria pesada, presenta resultados del primer semestre de su año fiscal.

Cartagena (España) - SILVIA PÉREZ CRUZ.- La cantante y actriz Silvia Pérez Cruz, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2022, inaugura la 31 edición del Festival La Mar de Músicas de Cartagena, dedicada a Ecuador. (Texto) (Foto)

O.Medio

09:00 h.- Fasayil.- ISRAEL PALESTINA.- Desde hace un mes, colonos israelíes acuden a bañarse a una poza en Jericó, Cisjordania ocupada, que ellos mismos llenaron con agua robada de la aldea agrícola palestina de Fasayil, sin permiso de las autoridades. Ahora, el ministro de Finanzas ultranacionalista y que reside en Cisjordania, Bezalel Smotrich, ha anunciado una inversión estatal de 800.000 euros para "renovar" esta piscina en territorio ocupado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Saná.- YEMEN RENOVABLES.- La instalación de más de dos millones de paneles solares en el Yemen, que ya abastecen a 1,5 millones de hogares y campos de cultivo según la ONU, se ha convertido en la tabla de salvación para la agricultura y la supervivencia diaria ante el colapso absoluto de la red eléctrica por más de una década de guerra. Por Jaled Abdalá (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Shanghái.- CHINA IA.- La Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC), la principal feria dedicada a ese incipiente sector en China, abre sus puertas en Shanghái (este) con la intervención del presidente del país asiático, Xi Jinping. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN FOTOGRAFÍA.- La japonesa Fujifilm se suma al resurgimiento de las cámaras desechables con el lanzamiento de nuevos modelos de su histórica QuickSnap, que salió al mercado hace ahora 40 años y que busca cautivar a las generaciones que han crecido con un teléfono inteligente en las manos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA TAILANDIA.- El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, realiza una visita oficial a China entre el 16 y el 20 de julio, en un momento de estrechamiento de los vínculos bilaterales tras la histórica visita del rey Vajiralongkorn a Pekín en noviembre y de creciente cooperación en comercio, defensa y lucha contra las redes de estafas del Sudeste Asiático.

Seúl.- COREA DEL NORTE CHINA.- El principal asesor de políticas y número cuatro de la jerarquía política china, Wang Huning, finaliza su visita de tres días a Corea del Norte, pocos días después del viaje a Pekín del primer ministro norcoreano, Pak Thae-song, en medio del fortalecimiento de las relaciones bilaterales. (Texto)

Taipéi.- TAIWÁN CHINA.- El Ejército taiwanés concluye sus cinco días de "maniobras de defensa conjunta", en un contexto marcado por la creciente presencia marítima de Pekín en aguas al este de la isla. (Texto)

Pekín.- CHINA PANAMÁ.- Funcionarios chinos y panameños se reúnen en China entre el 16 y el 18 de julio para abordar la retención de buques panameños en puertos chinos y la renovación del acuerdo bilateral de transporte marítimo.

Redacción EFE Internacional

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MÉXICO LITERATURA | Ciudad de México - La escritora mexicana Brenda Ríos escribe en su libro ‘Sweet Acapulco’ cómo el balneario ubicado en Guerrero, considerado un ‘paraíso’ en los años noventa, se ha derrumbado entre la turistificación, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y desastres naturales como el huracán Otis. (Texto) (Foto)