Agencias

Las fuerzas de seguridad paquistaníes abaten a 24 presuntos insurgentes del TTP

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Islamabad, 17 jul (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Pakistán abatieron durante las últimas 24 horas a 24 presuntos insurgentes en la conflictiva provincia de Khyber Pakhtunkhwa (KP), en el noroeste del país, informó este viernes el Ejército.

Las muertes se produjeron en tiroteos entre las autoridades y miembros del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), los talibanes paquistaníes, según indicó en un comunicado el departamento de comunicación del Ejército (ISPR, por sus siglas en inglés).

El ISPR señaló que las operaciones se llevaron a cabo en el contexto del reciente aumento de las actividades insurgentes contra la Policía en la provincia, incluido el atentado suicida con coche bomba en el distrito de Bannu que mató a 15 policías en mayo.

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"Las operaciones en la zona continuarán y los autores de estos actos atroces y cobardes serán llevados ante la justicia", prometió el Ejército.

"Abatir a 24 terroristas de Fitna-al-Khawarij (término utilizado por el Gobierno para referirse al TTP) demuestra la pericia profesional, la determinación y los sacrificios de las fuerzas de seguridad", afirmó el presidente paquistaní, Asif Ali Zardari, en un comunicado.

Pakistán ha experimentado un aumento de los ataques insurgentes desde que los talibanes afganos tomaron Kabul en agosto de 2021.

Islamabad ha acusado en repetidas ocasiones a la India y a Afganistán de apoyar a grupos separatistas y a otras organizaciones armadas como el TTP. Tanto Nueva Delhi como Kabul rechazan sistemáticamente estas acusaciones. EFE

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