Francia bloquea el acceso a la plataforma de predicción Polymarket por presuntos vínculos con apuestas

Las autoridades francesas han bloqueado el acceso en el país a la página web de la plataforma estadounidense de mercados de predicción Polymarket por presuntos vínculos con prácticas de apuestas y "juego no autorizados".

La Autoridad Nacional del Juego de Francia (ANJ) apunta a la matriz de Polymarket, la compañía Adventure One QSS Inc, que lleva desde 2024 en el punto de mira de la agencia francesa. Por orden de la ANJ, Adventure One implementó el bloqueo geográfico para impedir cualquier transacción financiera en sus servicios de juego desde Francia, "pero esta medida ha sido eludida en la práctica", lamenta la autoridad francesa en un comunicado.

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Después de que en febrero la ANJ recordara formalmente que los sitios de predicción no están permitidos en Francia y "se consideran sitios de apuestas ilegales, exponiendo así a sus usuarios a muchos riesgos ante la falta de regulación", la autoridad estima que "algunas apuestas ofrecidas en esta plataforma parecían estar amañadas".

Una investigación iniciada en mayo por la Unidad de Delitos Informáticos de la Fiscalía de París puso de manifiesto la ausencia, en las plataformas de Polymarket disponibles para el público francés y europeo, de un sistema de identificación de usuarios para garantizar su integridad.

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"En los últimos dos años, la plataforma ha experimentado un crecimiento constante en Francia, con 578.751 visitas y 205.057 visitantes únicos solo en junio. La página de inicio, que muestra dinámicamente las cuotas en tiempo real para diversos eventos disponibles para apostar, es un importante medio para difundir y promocionar las ofertas de Polymarket, a pesar de que sus actividades no están autorizadas en Francia", relata la ANJ.

La autoridad francesa recuerda que "anunciar, por cualquier medio, un sitio de apuestas o juegos de azar no autorizado constituye un delito" y que la misma sanción se aplica a quien, por cualquier medio, "difunda al público, con el fin de promocionar sitios de apuestas en línea no autorizados, las cuotas y los pagos que ofrecen dichos sitios".

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Por todo ello, la ANJ ha impuesto "el bloqueo administrativo de este sitio, como lo ha hecho con otros sitios ilegales desde que tiene esta facultad", con más de 1.290 direcciones web afectadas el año pasado.