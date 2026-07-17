Azcón: El incendio de Orés "está descontrolado y sigue quemando muchas hectáreas"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha manifestado que el incendio forestal declarado este miércoles en el término municipal de Orés (Zaragoza), "está descontrolado, sigue quemando muchas hectáreas", y lo que espera es que "a lo largo del día, si el viento continúa en la dirección oeste, nos sirva para entrar en una fase distinta a la que estamos ahora". El incendio se extiende por un perímetro de 60 kilómetros y ha quemado ya 12.000 hectáreas.

"Seguimos muy preocupados porque el cambio de viento va a hacer que la cabeza del incendio y que el sector seis en este momento estén activos, más activos de lo que nos gustaría y, pese a todo lo que se está trabajando en la cabeza del incendio, ese cambio nos preocupa especialmente", ha agregado.

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En el día de hoy, "el viento gira hacia Luesia, y la verdad es que, igual que durante esta noche se ha hecho un magnífico trabajo defendiendo municipios, todo el mundo tiene claro que la prioridad absoluta son las personas, por eso siempre se evacúa con mucha antelación, pero fuera de las personas, la segunda prioridad es defender nuestros pueblos, defender nuestros municipios".

El cambio de viento va a determinar que una parte muy importante de los efectivos se concentren en el sector 6, precisamente en dirección a Luesia. "Luesia ya está desalojada, pero se van a poner todos los medios que sean necesarios, todos los medios posibles para que efectivamente este incendio siga teniendo las mínimas afecciones posibles a la Comunidad".

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Azcón ha detallado que "hay más de 450 personas trabajando, más medios aéreos de los que ha habido nunca, pero ya son más de 12.000 las hectáreas que se han quemado con un perímetro de 60 kilómetros alrededor del incendio, en el que el cambio de viento lo que está haciendo en este momento es ampliar todavía más el perímetro y que haya todavía más hectáreas que se estén quemando".

Ha recordado que las prioridades son primero las personas y segundo los núcleos urbanos, las viviendas de las personas que viven o que veranean en muchos de los pueblos de Aragón, y venimos trabajando para que esas afecciones sean las menores posibles. Va a depender mucho del viento y de la fuerza del viento".

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El presidente aragonés ha calificado este incendio de la Comarca de las Cinco Villas de "extremadamente peligroso" y, por lo tanto, ha segurado que "vamos a seguir trabajando en apagarlo lo mejor posible, aunque no estamos todavía en fase de perimetración".

También ha apuntado que "en este momento no hay previstas nuevas evacuaciones, nuevos confinamientos, pero no los podemos descartar porque el incendio es evidente". Hasta el momento se han evacuado las poblaciones de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo.

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Jorge Azcón ha afirmado que los vecinos que han sido desalojados "están preocupados porque han abandonado su casa y sus pertenencias, pero también aliviados porque no ha se ha producido la pérdida de vidas humanas".

Un centenar de ellos se encuentran el Polideportivo de Ejea de los Caballeros, cuyo Ayuntamiento y alcaldesa "están realizando un trabajo magnífico con los que están siendo desalojados". Azcón ha añadido que "por muy bien atendidos que estén no están en sus casas y, como es lógico y normal quieren saber cómo va a seguir evolucionando el incendio y que sus bienes van a estar a salvo".

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El jefe del Ejecutivo autonómico ha dicho que "ojalá podamos hacer que los vecinos vuelvan lo antes posible a sus casas, puedan entrar lo antes posible en sus casas, pero lo que vamos a asegurar es que cuando vuelvan a sus casas lo van a hacer de forma segura y con todas las garantías".

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Jorge Azcón ha agradecido a las comunidades autónomas, a las diputaciones provinciales y al Ministerio de Transición Ecológica que estén ayudando con medios materiales y humanos "en un incendio tan sumamente complicado como el que nos estamos afrontando en la actualidad.

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Ha extendido su agradecimiento a la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen por "la disposición de medios aéreos y la coordinación y la colaboración que existe, como no puede ser de otra manera, en casos tan sumamente complicados como el que estamos viviendo".

Precisamente, Aagesen se ha desplazado este viernes a Farasdués, donde ha estado siguiendo la evolución del incendio.

"Cuando a lo largo del día de ayer hablamos sobre la posibilidad de que la vicepresidenta pudiera venir también a ver el incendio y a apoyar a las personas que están trabajando, le dije que desde el Gobierno de Aragón estaríamos encantados".

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