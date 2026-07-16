La Plataforma 'Sí a Almaraz' celebra el aval del CSN a prolongar la central: "Llena de esperanza a miles de personas"

La plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' ha celebrado que el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya emitido este jueves un informe favorable, con condiciones, sobre la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear Almaraz (Cáceres), que aplica a sus dos unidades.

"Hoy es un día importante para Almaraz. El informe favorable del CSN reconoce que la central puede seguir operando con todas las garantías de seguridad. Un paso que llena de esperanza a miles de personas que viven y trabajan alrededor de Almaraz", ha celebrado la plataforma en una publicación en la red social X, recogida por Europa Press.

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Según ha informado el regulador atómico, la decisión adoptada por el Pleno se apoya en la comprobación del correcto funcionamiento de la central y en el mantenimiento del nivel adecuado de seguridad para continuar su operación.

En 2025, el titular de la instalación remitió al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) una solicitud de modificación de la autorización de explotación de la central nuclear, que afecta a ambas unidades.

El Ministerio remitió al CSN la petición de informe preceptivo para lo cual el regulador requirió al titular la información que consideraba necesaria para acompañar la solicitud. El titular envió esta información entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.

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Según el CSN, desde entonces, el cuerpo técnico del CSN ha estado analizando dicha documentación para evaluar los aspectos relacionados con la seguridad de la instalación que ha considerado necesarios ante una eventual ampliación de la autorización de explotación hasta 2030.