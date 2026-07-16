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Intervenidos casi 800 kilos de hachís en el río Piedras

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La Guardia Civil ha intervenido cerca de 800 kilos en una embarcación de recreo en el río Piedras (Huelva). La embarcación quedó encallada, dándose a la fuga sus ocupantes y dejando la droga a bordo.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, el dispositivo se inició la noche del 14 de julio, sobre las 22,30 horas, cuando, en la Central COS, se detectó una embarcación recreativa accediendo al río.

Rápidamente se dirigió a la zona una patrullera del Servicio Marítimo Provincial de Huelva, localizando dicha embarcación sin luces en un punto cercano a la localidad de El Rompido. Los tripulantes al detectar la presencia policial, encallaron el barco en una zona de fango y emprendieron la huida a pie.

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Inspeccionado el interior, fueron encontrados numerosos sacos ocultos en la cabina, y en un doble fondo, con un peso total de 785 kilos. La embarcación y la sustancia aprehendida han sido trasladadas a dependencias policiales, y serán puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente. Las investigaciones continúan para la localización de la tripulación que huyó del lugar.

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