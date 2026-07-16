Homs destaca el compromiso conjunto de la UE y Chile con el comercio sostenible y la cooperación frente a retos globales

La eurodiputada socialista Alicia Homs ha presidido la delegación del Parlamento Europeo que ha participado esta semana en la 30ª reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Chile (CPM), donde ha hecho hincapié en el compromiso conjunto de la UE y Chile con el comercio sostenible, la democracia y la cooperación frente a retos globales.

Según ha informado el partido en un comunicado, como copresidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta, Homs ha remarcado que "la Unión Europea y Chile son socios fiables" que comparten un firme compromiso con el multilateralismo, los derechos humanos y un desarrollo económico sostenible. "En un contexto internacional cada vez más complejo, fortalecer esta alianza es más importante que nunca", ha añadido.

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Durante la misión parlamentaria, la delegación europea mantuvo encuentros con representantes del Gobierno chileno, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, para analizar los avances en comercio, inversión y cooperación derivados del nuevo Acuerdo Marco Avanzado entre la Unión Europea y Chile.

Asimismo, los eurodiputados se reunieron con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para abordar el refuerzo de la cooperación judicial entre Chile y la Unión Europea a través de Eurojust, así como los retos comunes en la lucha contra el crimen organizado transnacional, el cibercrimen y la seguridad marítima. La delegación también conoció los avances en la creación de la Fiscalía Supraterritorial chilena y el impacto de programas europeos de cooperación como EL PAcCTO 2.0, Eurofront y COPOLAD III.

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"La seguridad es también una política de cooperación internacional. El crimen organizado no entiende de fronteras y nuestra respuesta tampoco puede entenderlas. La colaboración entre instituciones europeas y chilenas demuestra que el trabajo conjunto ofrece mejores herramientas para proteger a la ciudadanía", ha señalado Homs.

La Comisión Parlamentaria Mixta también permitió hacer seguimiento de la implementación del Acuerdo Marco Avanzado, especialmente en ámbitos como la transición ecológica, la cooperación científica, la innovación, la digitalización, la igualdad de género y la protección de los derechos laborales.

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Según Homs, el nuevo Acuerdo Marco abre una etapa de oportunidades para ambas partes. "No solo impulsará el comercio y la inversión, sino que permitirá desarrollar una cooperación más estrecha en materias estratégicas como las materias primas críticas, la energía limpia, la transformación digital y la defensa de los derechos sociales y laborales", ha concluido.