Espacio Coworking EOI Madrid XI celebra el Demoday con la presentación de 14 proyectos

La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha celebrado el Demoday de la XI edición del Espacio Coworking EOI Madrid, una jornada en la que 14 emprendedores y emprendedoras han presentado sus iniciativas ante profesionales del ecosistema de innovación, mentores, inversores y representantes del ámbito empresarial.

El evento ha tenido lugar en la sede de EOI Madrid, poniendo el broche final a varios meses de formación, mentoría y acompañamiento, y brindando a los participantes la oportunidad de mostrar la evolución de sus proyectos y explorar nuevas oportunidades de colaboración e inversión.

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La jornada ha comenzado con una amena intervención de Fernando Garrido, director de Programas Públicos de EOI, y ha continuado con una entrevista a Marcos Alves, fundador de ElTenedor e inversor en compañías como Luda Partners, nTeaser, Catcher, MiResi, Scoolinary o Agrosingularity. Entrevistado por Javier Escudero, redactor jefe de la revista Emprendedores, Alves ha compartido su experiencia como emprendedor e inversor y ofreció algunas de las claves para impulsar el crecimiento de una startup, en una conversación que ha concluido con un turno de preguntas del público.

A continuación, los participantes del Espacio Coworking EOI Madrid han presentado sus iniciativas, reflejando la diversidad del talento emprendedor y la capacidad de la innovación para dar respuesta a retos sociales, tecnológicos, medioambientales y empresariales.

Entre los proyectos presentados durante los meses de trabajo, han destacado propuestas vinculadas al desarrollo profesional y la inteligencia artificial, como KPersona; plataformas tecnológicas orientadas a la inversión inmobiliaria, como Ayla Tech; soluciones para impulsar la sostenibilidad y la descarbonización, como Vela, soluciones de gestión forestal como Forestier; iniciativas de economía circular y fabricación sostenible, como Woodwave; servicios especializados para sectores estratégicos, como Sofein Digital, centrada en el ámbito ferroviario; e iniciativas de comunicación digital como Redes sin Enredos.

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El Coworking también ha reunido proyectos centrados en el bienestar y la calidad de vida, como Auvia, especializada en soluciones auditivas; Corazones en Escena, escuela de danza oriental y fusión orientada al empoderamiento femenino a través del baile; Siempre A Mi Lado, un parque memorial para mascotas; así como propuestas de moda y diseño con identidad propia, entre ellas Evra, Brave Combat Wear y Kira & Hana. Completó la presentación GO – Gestión y Evaluación de Proyectos, consultora especializada en proyectos sociales y de cooperación internacional.

La jornada ha concluido con un espacio de networking para favorecer el intercambio de experiencias, la creación de sinergias y el establecimiento de nuevas oportunidades de colaboración entre emprendedores, mentores e inversores.

Con el Espacio Coworking, EOI reafirma su compromiso con el impulso al emprendimiento innovador, proporcionando a las personas emprendedoras formación especializada, mentoría personalizada y acceso a una red de profesionales que contribuye al crecimiento y consolidación de sus iniciativas.

El Espacio Coworking EOI Madrid, que este año ha celebrado su undécima edición, está dirigido preferentemente a startups innovadoras del ámbito de la economía digital y el Internet de las Cosas (IoT). El programa ofrece formación, mentoría y acompañamiento especializado durante aproximadamente cinco meses, con un itinerario de 100 horas lectivas, distribuidas en 60 horas de formación y 40 horas de tutorías individualizadas.

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Esta iniciativa se desarrolla en el marco del Programa FSE+ de Educación y Formación, Empleo y Economía Social (EFESO) y cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea, la EOI y el Ministerio de Industria y Turismo, reforzando el compromiso de estas instituciones con el impulso al emprendimiento, la innovación y la creación de empresas capaces de generar valor económico y social.