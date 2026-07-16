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Espacio Coworking EOI Madrid XI celebra el Demoday con la presentación de 14 proyectos

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La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha celebrado el Demoday de la XI edición del Espacio Coworking EOI Madrid, una jornada en la que 14 emprendedores y emprendedoras han presentado sus iniciativas ante profesionales del ecosistema de innovación, mentores, inversores y representantes del ámbito empresarial.

El evento ha tenido lugar en la sede de EOI Madrid, poniendo el broche final a varios meses de formación, mentoría y acompañamiento, y brindando a los participantes la oportunidad de mostrar la evolución de sus proyectos y explorar nuevas oportunidades de colaboración e inversión.

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La jornada ha comenzado con una amena intervención de Fernando Garrido, director de Programas Públicos de EOI, y ha continuado con una entrevista a Marcos Alves, fundador de ElTenedor e inversor en compañías como Luda Partners, nTeaser, Catcher, MiResi, Scoolinary o Agrosingularity. Entrevistado por Javier Escudero, redactor jefe de la revista Emprendedores, Alves ha compartido su experiencia como emprendedor e inversor y ofreció algunas de las claves para impulsar el crecimiento de una startup, en una conversación que ha concluido con un turno de preguntas del público.

A continuación, los participantes del Espacio Coworking EOI Madrid han presentado sus iniciativas, reflejando la diversidad del talento emprendedor y la capacidad de la innovación para dar respuesta a retos sociales, tecnológicos, medioambientales y empresariales.

Entre los proyectos presentados durante los meses de trabajo, han destacado propuestas vinculadas al desarrollo profesional y la inteligencia artificial, como KPersona; plataformas tecnológicas orientadas a la inversión inmobiliaria, como Ayla Tech; soluciones para impulsar la sostenibilidad y la descarbonización, como Vela, soluciones de gestión forestal como Forestier; iniciativas de economía circular y fabricación sostenible, como Woodwave; servicios especializados para sectores estratégicos, como Sofein Digital, centrada en el ámbito ferroviario; e iniciativas de comunicación digital como Redes sin Enredos.

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El Coworking también ha reunido proyectos centrados en el bienestar y la calidad de vida, como Auvia, especializada en soluciones auditivas; Corazones en Escena, escuela de danza oriental y fusión orientada al empoderamiento femenino a través del baile; Siempre A Mi Lado, un parque memorial para mascotas; así como propuestas de moda y diseño con identidad propia, entre ellas Evra, Brave Combat Wear y Kira & Hana. Completó la presentación GO – Gestión y Evaluación de Proyectos, consultora especializada en proyectos sociales y de cooperación internacional.

La jornada ha concluido con un espacio de networking para favorecer el intercambio de experiencias, la creación de sinergias y el establecimiento de nuevas oportunidades de colaboración entre emprendedores, mentores e inversores.

Con el Espacio Coworking, EOI reafirma su compromiso con el impulso al emprendimiento innovador, proporcionando a las personas emprendedoras formación especializada, mentoría personalizada y acceso a una red de profesionales que contribuye al crecimiento y consolidación de sus iniciativas.

El Espacio Coworking EOI Madrid, que este año ha celebrado su undécima edición, está dirigido preferentemente a startups innovadoras del ámbito de la economía digital y el Internet de las Cosas (IoT). El programa ofrece formación, mentoría y acompañamiento especializado durante aproximadamente cinco meses, con un itinerario de 100 horas lectivas, distribuidas en 60 horas de formación y 40 horas de tutorías individualizadas.

Esta iniciativa se desarrolla en el marco del Programa FSE+ de Educación y Formación, Empleo y Economía Social (EFESO) y cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea, la EOI y el Ministerio de Industria y Turismo, reforzando el compromiso de estas instituciones con el impulso al emprendimiento, la innovación y la creación de empresas capaces de generar valor económico y social.

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