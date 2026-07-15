Un curso del Campus Yuste reflexiona sobre el matrimonio como herramienta de poder en la época de los Habsburgo

El director general de Asuntos Europeos y Acción Exterior, Pablo Hurtado, ha inaugurado el tercer y último curso de Campus Yuste titulado 'Matrimonio, imperio y diplomacia. La política dinástica de los Habsburgo (siglos XV-XVII)' que organiza la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste en el marco de los XVII Cursos Internacionales de Verano/Otoño de la Universidad de Extremadura.

Desde hace diez años, Campus Yuste dedica un curso a profundizar en la figura y época del emperador Carlos V "con el propósito, ha explicado, de acercarnos a este personaje y a un periodo crucial para comprender la construcción política, cultural y social de la Europa contemporánea".

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Pablo Hurtado ha señalado que "dirigimos la mirada hacia la política matrimonial, una de las herramientas más eficaces de su tiempo porque se ejerce de manera silenciosa".

Ha explicado que este poder convirtió los enlaces dinásticos "en instrumentos de gobierno, de diplomacia y de construcción de alianzas entre Estados", y ha añadido que en la actualidad se ha convertido en un "auténtico soft power, silencioso, pero extraordinariamente eficaz".

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El director general ha reconocido a los directores ponentes del curso y al alumnado existente que es "el verdadero motor de Campus Yuste".

En la inauguración también ha intervenido el director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Fernando Pizarro, quien ha destacado el elenco de profesores que forman parte de Campus Yuste y el interés de los alumnos por compartir, debatir y reflexionar "sobre la razón y la verdad".

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Por su parte, la catedrática de Historia de América de la Universidad Complutense de Madrid y codirectora del curso, Rosa María Martínez de Codes, ha valorado muy positivamente los cursos celebrados en torno a Carlos V "por el alcance, la internacionalización y la calidad académica".

El adjunto al vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Extremadura, Jesús Conde, ha hablado de la internacionalidad de los ponentes y alumnos como un valor añadido a Campus Yuste, "lo que permite conectar ideas y compartir diferentes formas de ver el mundo".

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Este curso cuenta con 125 personas inscritas de países tales como Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Bolivia, China, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, México, Países Bajos, Paraguay, Portugal y República Checa, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Cabe destacar que este curso cuenta con la colaboración de la Junta de Extremadura, la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V- Ruta Cultural del Consejo de Europa, Sello de Patrimonio Europeo, Patrimonio Nacional, la Diputación de Cáceres, la Diputación de Badajoz y Mafresa.

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