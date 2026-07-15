Nominado de Trump para Inteligencia comparece ante el Senado pendiente de su confirmación

Washington, 15 jul (EFE).- El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, nominado por el presidente Donald Trump para ser director nacional de Inteligencia, comparece este miércoles ante el Comité de Inteligencia del Senado en su audiencia de confirmación, después de que el mandatario ordenara aplazar el proceso el mes pasado.

La audiencia había sido suspendida en junio a petición de Trump, quien argumentó que el Senado debía confirmar antes a un sustituto de Clayton como fiscal federal.

Por su parte, los republicanos habían acordado con los demócratas apartar al actual director interino, Bill Pulte, de ese cargo a cambio de obtener la aprobación de la Ley de Inteligencia Extranjera (FISA).

Sin embargo, el mandatario consideró que los republicanos avanzaron "demasiado rápido" con las audiencias para la confirmación de Clayton, por lo que Pulte iba a dejar el cargo antes de que los demócratas votaran sobre la FISA.

Durante su comparecencia, Clayton enfrenta preguntas de los legisladores acerca de su posible futuro desempeño en el cargo.

En sus palabras iniciales, el candidato evitó abordar temas polémicos y prometió trabajar para fortalecer la "coordinación y comunicación entre la comunidad de inteligencia y la ciudadanía".

La nominación de Clayton se produjo después de la polémica que provocó la decisión inicial de Trump de colocar a Pulte al frente de la agencia.

Dudas sobre su falta de experiencia en materia de inteligencia y un enfrentamiento verbal con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, alimentaron las críticas a su designación lo que dificultaba su eventual confirmación por el Congreso.

La vacante en la dirección de Inteligencia Nacional se produjo después de que la entonces directora, Tulsi Gabbard, anunciara en mayo su dimisión debido al diagnóstico de cáncer de su esposo.

Por su parte, Clayton mantiene una buena reputación entre los legisladores demócratas y los republicanos y fue expresidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) durante el primer mandato de Trump.

También ejerció durante años en el bufete Sullivan & Cromwell, que representa a Trump en las apelaciones de su sentencia por el caso de la actriz Stormy Daniels y de la demanda civil por fraude empresarial presentada por la fiscal general neoyorquina, Letitia James. EFE

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