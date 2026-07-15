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Merz pide a EEUU no intervenir en las elecciones de septiembre: "Nosotros no interferimos en las suyas"

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El canciller alemán, Friedrich Merz, ha declarado este miércoles que espera que el Gobierno estadounidense no intervenga en las elecciones regionales previstas para el próximo mes de septiembre en los estados federados de Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Sajonia-Anhalt, además de en la ciudad de Berlín.

"Nosotros no interferimos en las suyas, así que no quiero que el Gobierno de Estados Unidos o las instituciones cercanas al mismo interfieran en ninguna de las elecciones alemanas", ha afirmado Merz en una rueda de prensa. "No intervengáis", ha recalcado.

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En este sentido, ha hecho hincapié en que "financiar partidos políticos desde el extranjero es ilegal", según informaciones recogidas por la cadena de televisión alemana ZDF.

A tan solo dos meses de que se celebren las elecciones, las encuestas sobre intención de voto apuntan a que podría ser el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) el ganador de los comicios en Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Pomerania Occidental, ambos estados del este del país.

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Esto podría hacer que la polémica formación, que se encuentra incluso en el punto de mira de los servicios de Inteligencia alemanes por su postura extremista, gobierne por primera vez en su historia uno de los 16 estados federados que componen el país.

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