El Rey Felipe deja en el aire, en presencia de la Reina Letizia y sus hijas, si le acompañarán a la final del Mundial

Después de mostrar su lado más espontáneo y cercano celebrando eufóricos la victoria de 'La Roja' frente a la Francia de Mbappé en las semifinales del Mundial 2026, los Reyes Felipe y Letizia han retomado su agenda institucional en compañía de sus hijas en el marco de las actividades relacionadas con los Premios Princesa de Girona que entregaron este martes 14 de julio, para mantener una reunión con el Consejo Asesor Joven de la Fundación Princesa de Girona, integrado por una veintena de jóvenes de perfiles diversos, un acto con el que han puesto fin a su paso por Catalunya.

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía, que horas antes aparecían en solitario para visitar el conjunto arqueológico de Empúries, el yacimiento grecorromano más importante de la Península Ibérica y el único donde conviven una ciudad griega (Emporion) y una romana (Emporiae), han lucido los mismos looks que en su primer compromiso de la mañana: un pantalón fluido blanco de talle alto, top satinado y blazer frambuesa de lino en el caso de la heredera al trono, y un top blanco con lazada lateral y pantalones amplios en verde menta -prendas que estrenó hace justo un año y que hoy ha combinado con gran acierto- en el de su hermana menor.

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La Reina Letizia, por su parte, ha vuelto a acaparar todas las miradas -a pesar de que las protagonistas de la jornada han sido sus hijas- recuperando un favorecedor diseño camisero de Hugo Boss en color nude con estampado de flores silueteadas en negro, que lució por primera vez en 2022 en el Palacio de la Zarzuela, y rescató en 2025 para presidir la inauguración de la Feria del Libro. Fiel a su calzado favorito para el verano, ha escogido unas alpargatas negras con cierre de tiras al tobillo.

Ha sido durante la foto de familia cuando la prensa ha aprovechado la ocasión para preguntar a Don Felipe cómo vivieron la histórica victoria de la Selección Española contra Francia: "Muy bien, como todos" ha apuntado, mientras Leonor ha reconocido que disfrutaron "mucho, mucho" del partido.

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En el aire, ya que la presencia de su Majestad en la final del Mundial que se disputará el próximo domingo en el estadio MetLife de Nueva York -contra el ganador del duelo entre Inglaterra y Argentina de esta noche- está confirmada, si podrán acompañarle Doña Letizia y sus hijas. "Estamos en ello" ha revelado misterioso entre risas, dejando entrever que podríamos ver a la Familia Real al completo en el partido que podría darles a Lamine Yamal y compañía su primera Copa del Mundo.

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