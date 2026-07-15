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El argentino Nico Laprovittola ficha por el Asisa Joventut por tres temporadas

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Badalona (Barcelona), 15 jul (EFE).- El base internacional argentino Nico Laprovittola ha fichado por tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029, con el Asisa Joventut, según ha anunciado este miércoles el club catalán.

El internacional albiceleste, de 36 años, se encontraba sin equipo tras terminar contrato con el Barça el 30 de junio y acabó el curso con buenas sensaciones en ataque, promediando más de 11 puntos en las eliminatorias de la Liga Endesa, después de dos temporadas marcadas por las lesiones.

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