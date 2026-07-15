EEUU expresa su "firme apoyo" a Arabia Saudí ante la "agresión iraní" tras el ataque de los hutíes desde Yemen

El Gobierno de Estados Unidos ha expresado su "firme apoyo" a Arabia Saudí ante "la agresión iraní", tras los últimos ataques lanzados por los rebeldes hutíes desde Yemen, que acusaron a Riad de lanzar un ataque contra el aeropuerto de la capital yemení, Saná, a pesar de que fueron las fuerzas del gobierno reconocido internacionalmente las que reivindicaron la responsabilidad.

Un portavoz del Departamento de Estado ha indicado en declaraciones concedidas a Europa Press que Washington "sigue de cerca" la situación y ha recalcado que ambos países "comparten una asociación estratégica que solo ha crecido en fortaleza" bajo la Administración de Donald Trump.

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"Estados Unidos apoya firmemente a Arabia Saudí frente la agresión iraní, incluidos los ataques de los hutíes respaldados por Irán, y mantiene su compromiso con la seguridad del Reino y la estabilidad regional", ha manifestado ante el reciente repunte de las tensiones y el riesgo de estallido de un nuevo conflicto a gran escala en Yemen.

En este sentido, ha destacado que las autoridades estadounidenses "siguen aplicando de forma activa" las medidas relacionadas con la orden de Trump para designar a los hutíes como una organización terrorista, al tiempo que ha condenado la "flagrante violación de la soberanía de Yemen" por parte de Irán para poder apoyar a los hutíes.

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"La Estrategia de Seguridad Nacional de la Administración establece que nuestros intereses fundamentales en la región incluyen garantizar la libertad de navegación en el mar Rojo y prevenir la exportación del terrorismo", ha recordado.

Por ello, este portavoz del Departamento de Estado ha hecho hincapié en que para Estados Unidos "es crucial continuar los esfuerzos para hacer frente a los hutíes, respaldados por Irán, y a otros grupos terroristas en Yemen que amenazan estos intereses estadounidenses".

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Las palabras desde Washington llegan después de que el enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg, se reuniera el martes con el jefe negociador de los rebeldes hutíes, Mohamed Abdulsalam, y representantes del Gobierno de Omán en Mascate, en el marco de las labores puestas en marcha en un intento por lograr una reducción de la tensión en Yemen.

Grundberg expresó el lunes su "preocupación" por el "riesgo de una escalada más amplia" después de que los hutíes denunciaran un bombardeo supuestamente ejecutado por el Ejército de Arabia Saudí contra el aeropuerto de Saná, sin informar sobre víctimas, y recalcaran que este hecho supone "una declaración de guerra" y el fin de los esfuerzos para lograr un acuerdo de paz.

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A pesar de que el gobierno reconocido internacionalmente --que tiene su sede en la ciudad de Adén (sur) y cuenta con apoyo de la coalición militar encabezada por Riad-- reivindicó la autoría del ataque y afirmó que el objetivo fue "impedir que un avión iraní aterrizara en territorio yemení", los hutíes respondieron atacando el aeropuerto saudí de Abha.

El repunte de las tensiones tuvo lugar después de que las autoridades yemeníes y los hutíes se acusaran mutuamente de retrasar un intercambio de más de 1.700 presos, previsto para el sábado, tras el acuerdo alcanzado tras la mediación de Naciones Unidas, en el que iba a ser el mayor proceso de excarcelaciones desde el estallido de la guerra en 2015, que ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias del mundo.

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