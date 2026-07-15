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Dueño de metalúrgica Nornickel reconoce que la situación en el mercado ruso es compleja

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Moscú, 15 jul (EFE).- El presidente del gigante metalúrgico ruso Nornickel, Vladímir Potanin, reconoció este miércoles que la situación en el mercado de los metales es compleja, debido a unas dificultades logísticas y comerciales, pero aseguró que su empresa aprendió a operar en esas condiciones y ha descubierto "nuevos mercados" para sus productos.

"La empresa ha operado en condiciones difíciles durante los últimos cinco años, pero hemos adquirido valiosas habilidades en este tiempo: hemos aprendido a salir a nuevos mercados, a rediseñar nuestros sistemas de pago y cadenas de suministro, y hemos renovado casi por completo nuestro sistema operativo", dijo Potanin en una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin.

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Potanin, uno de los hombres más ricos del país, aseguró que este año Nornickel alcanzará volúmenes récord de producción.

Agregó que el gigante metalúrgico ha comenzado a implementar activamente soluciones automáticas y la inteligencia artificial (IA) en las operaciones de la empresa.

En cuanto a las dificultades para la exportaciones de la producción debido a las sanciones occidentales, afirmó que Nornickel ha comenzado a apostar por el desarrollo de nuevos materiales basados ​​en las propiedades del paladio.

Esto le permite conquistar nuevos mercados tecnológicos y encontrar nuevas aplicaciones para este metal, que se utiliza principalmente en catalizadores para automóviles, afirmó. EFE

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