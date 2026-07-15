Cort instalará una pantalla gigante en Son Fusteret para la final del Mundial

El Ayuntamiento de Palma volverá a instalar una pantalla gigante en Son Fusteret para retransmitir el domingo la final del Mundial de fútbol entre España y el vencedor del partido entre Argentina e Inglaterra, para la que ha ampliado el aforo del recinto hasta las 20.000 personas.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, los asistentes podrán acceder al recinto a partir de las 18.00 horas, que contará con una nueva distribución de los espacios y una zona de descanso con sombra reubicada para mejorar la comodidad del público.

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El acceso se realizará a través de tres puntos de entrada, con el objetivo de agilizar la llegada de asistentes y reforzar las medidas de seguridad.

Como ya ocurrió durante la retransmisión de la semifinal, el ambiente previo al encuentro volverá a contar con animación musical a cargo del DJ Jaume Colombás, quien amenizará la espera hasta el inicio del partido.

DISPOSITIVO ESPECIAL DE TRANSPORTE

Con motivo del encuentro, tanto el Ayuntamiento de Palma como la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad han organizado un dispositivo especial de transporte para facilitar la llegada y salida de los asistentes.

En el caso de Cort, la EMT volverá a habilitar un servicio especial con cinco autobuses articulados. Antes del partido, la línea 10 se reforzará, en función de la demanda, a partir de las 18.20 horas mediante servicios especiales que realizarán trayectos entre Sindicat y Son Fusteret.

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Además, a partir de las 23.00 horas, los autobuses permanecerán en la parada 285-Son Fusteret y, a medida que completen su capacidad, realizarán viajes continuos hasta la plaza de España para atender toda la demanda. Durante este operativo, la EMT contará además con personal de apoyo para organizar el embarque de viajeros.

Este dispositivo se complementará con el refuerzo del servicio de metro previsto por Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). Desde la estación Intermodal saldrán 12 trenes entre las 19.30 y las 00.15 horas. En sentido contrario, desde Son Fusteret hacia la Intermodal, se ofrecerán otras 12 salidas entre las 19.40 y las 00.25 horas.

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En ambos sentidos habrá frecuencias cada diez minutos entre las 23.05 y las 00.25 horas y todos los servicios efectuarán parada en las estaciones de Jacint Verdaguer y Son Costa-Son Forteza.