Ali Lmrabet, ante un juicio en Marruecos: "Es un caso de libertad de expresión"

Mar Marín

Rabat, 15 jul (EFE).- El periodista independiente Ali Lmrabet, detenido el domingo en Marruecos y puesto en libertad este miércoles, asegura en declaraciones a EFE que responderá en un juicio sobre una treintena de cargos que considera infundados porque, dice, el caso trata de libertad de expresión.

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"Mi caso no trata de otra cosa que de libertad de expresión", afirma Lmrabet en una entrevista telefónica con EFE desde Casablanca, donde fue excarcelado.

El periodista viajó el pasado domingo desde Barcelona a Marruecos, donde fue detenido a su llegada al aeropuerto de Tánger, pese a que era consciente de que podía existir una orden de búsqueda en su contra.

"En el aeropuerto de Tánger me dijeron que había diez. Cuando llegué a la Brigada Nacional de Policía Judicial me dijeron que eran treinta" desde 2022, señala el periodista, una de las voces más críticas con las autoridades marroquíes.

La Fiscalía marroquí le acusa de "difusión de informaciones falsas, difamación e injurias contra personas e instituciones, a través de contenidos publicados en medios digitales".

Residente en España desde hace más de veinte años, cuando Marruecos le prohibió ejercer el periodismo, Lmrabet sostiene que las acusaciones están vinculadas a sus publicaciones, especialmente a sus análisis sobre lo que denomina una "estructura oculta" de poder en el país.

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"¿Dónde está la difamación?", se pregunta Lmrabet. "Si yo no digo que esta estructura oculta es una estructura criminal, que estas personas son ladrones o criminales, yo no digo nada de eso. Yo explico lo que es una estructura oculta y quién está detrás de ella".

Pese al riesgo de ser detenido, el periodista decidió viajar a Marruecos por primera vez desde 2020 para resolver trámites relacionados con su jubilación.

"Fui porque necesito mis papeles. He trabajado quince años en Marruecos y tienen que darme la justificación de que he trabajado allí", explica. Tras intentar resolver el asunto a distancia sin éxito, "la solución es ir a donde está el problema", dice.

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¿Perjudica su caso a la imagen de Marruecos?, "Claramente. Yo pienso que es un atentado contra la libertad de expresión, porque aquí se trata de libertad de expresión", sostiene.

Rechaza que su trabajo suponga ataques personales contra responsables públicos y defiende que ejerce su profesión de forma independiente. "Yo no soy un militante. No tengo asociación, no tengo absolutamente nada. Soy periodista".

Asegura también que durante su detención se negó a revelar la identidad de sus fuentes.

Lmrabet dice desconocer los motivos que han llevado a su puesta en libertad después de tres días, aunque atribuye la decisión "a lo ridículo de las acusaciones".

"¿Cómo vas a perseguir a un periodista profesional en España que tiene pasaporte francés y que tiene carnet del colegio de la periodistas de Cataluña?", se pregunta.

Ali Lmrabet defiende que Marruecos es un Estado consolidado y que debería avanzar en una mayor apertura en materia de libertades.

"Marruecos no es un Estado fallido. Marruecos puede permitirse tener una justicia independiente y puede permitirse tener una prensa independiente", asegura. "Nadie llama a la revolución en este país. Nadie. Entonces, ¿qué temen?".

El periodista planea regresar a España después de intentar resolver sus problemas administrativos y volver a Marruecos cuando sea citado por el tribunal.

"Cuando me llamen para el juicio, aquí estaré, sin ningún problema". "¿Dónde está el delito? ¿Dónde? No existe", zanja.

El caso de Ali Lmrabet ha vuelto a poner el foco sobre la situación de la libertad de prensa en Marruecos. Considerado uno de los periodistas independientes más críticos con el poder, Lmrabet fundó publicaciones satíricas como Demain Magazine, fue condenado en 2003 y posteriormente se le prohibió ejercer el periodismo en el país durante diez años.

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Tras su salida de Marruecos, continuó desarrollando su actividad desde Europa, especialmente a través de medios digitales y redes sociales.

Su detención ha provocado una ola de condenas entre organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras (RSF) o la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH, izquierda) que vinculó el caso al respeto de la libertad de expresión.

RSF sitúa a Marruecos en el puesto 105 de 180 países evaluados en su clasificación mundial sobre el respeto a la libertad de prensa, una posición que refleja, según la organización, las dificultades para ejercer un periodismo crítico en el país. EFE

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