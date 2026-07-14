Urtasun y su homólogo palestino inauguran mañana en el Museo del Prado la Conferencia Ministerial para Palestina

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y su homólogo palestino Imad Hamdan inauguran este miércoles la Conferencia Ministerial por la Cultura Palestina en el Museo del Prado, un encuentro en el que participarán las delegaciones ministeriales de más de 30 países para abordar la protección y recuperación cultural en Palestina.

En concreto, está prevista la asistencia de ministros de Cultura de Egipto, Argelia, Polonia y Luxemburgo, además de representantes de Libia y Túnez y los secretarios de Estado de Francia, Portugal y Uruguay.

Esta Conferencia Ministerial en Madrid sigue el camino de otros encuentros similares como los celebrados en Vilnius (Lituania) en 2024, en Úzhgorod (Ucrania) en 2025 o Lviv (Ucrania) en 2026. Estos encuentros han tenido como objetivo generar un espacio internacional para definir prioridades, mecanismos de financiación y acciones concretas dirigidas a la recuperación cultural en Ucrania.

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Se prevé que esta Conferencia Ministerial culmine con una Declaración final, una llamada a la acción en la que se marquen prioridades, modelos de cooperación y compromisos concretos acordados durante el encuentro.

"La idea es crear una alianza por la reconstrucción de Palestina, juntar esfuerzos y hacer un mapa de lo que ha ocurrido allí, y que surjan nuevas posibilidades de financiar proyectos de reconstrucción, como ya hicimos en Ucrania. Aspiramos a que salgan instrumentos concretos de apoyo a la cultura palestina, tanto políticos como económicos", aseguró Urtasun el pasado jueves cuando anunció esta iniciativa, que organiza España y Palestina.

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La Conferencia Ministerial arrancará este jueves en el Museo Reina Sofía, que arrancará con una foto delante del 'Guernica', de Picasso.