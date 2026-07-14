Somalia anuncia la muerte de más de 60 supuestos miembros de Al Shabaab en bombardeos y operaciones

Las autoridades de Somalia han anunciado la muerte de cerca de 60 supuestos miembros del grupo terrorista Al Shabaab en el marco de varias operaciones lanzadas en las últimas horas, incluida una serie de bombardeos "con apoyo de socios internacionales", en el marco del aumento de las ofensivas contra la organización, que mantiene lazos con Al Qaeda.

El Ministerio de Defensa somalí ha afirmado en un comunicado que más de 40 presuntos integrantes de Al Shabaab han muerto en bombardeos ejecutados contra los alrededores de Gubo, en la región de Hiiraan (centro), una zona en la que "restos de los milicianos de Al Shabaab se habían reagrupado tras ser derrotados el lunes por el Ejército en Sullaay y Uaabueyn.

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"Los bombardeos neutralizaron a 42 terroristas de Al Shabaab e hirieron a otros doce. Un vehículo militar, posiciones y fortificaciones defensivas levantadas por Al Shabaab fueron destruidas", ha manifestado, antes de destacar que estos bombardeos suponen "un golpe significativo" para el grupo, cuyas capacidades de organización y operación quedan "degradadas".

Así, ha reseñado que "Al Shabaab ha sufrido durante los últimos meses grandes pérdidas a manos de las Fuerzas Armadas somalíes y sus socios internacionales, con cientos de militantes y varios líderes neutralizados", al tiempo que ha aplaudido la labor de las fuerzas de seguridad y sus grupos aliados.

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Por su parte, la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA, por sus siglas en inglés) ha anunciado la muerte de otros 19 presuntos integrantes del grupo, entre ellos varios "altos cargos", en sendas operaciones en Medio Shabelle y Hiiraan.

"Estas operaciones forman parte de los esfuerzos continuos para atacar a los altos cargos, instalaciones y suministros de los extremistas, con el fin de garantizar la seguridad y la estabilidad del pueblo", ha destacado el organismo a través de un mensaje publicado en redes sociales.

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El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, aseguró a principios de julio que el Ejército lanzará "una ofensiva final" para derrotar a Al Shabaab, antes de recalcar que estos planes están siendo ya preparados por las autoridades y reiterar su oferta de amnistía a los yihadistas que opten por abandonar las filas de la formación extremista.

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, lo que ha llevado a las autoridades de Somalia a reforzar sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, además de socios internacionales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí.

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