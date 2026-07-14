Los nuevos Huawei FreeClip 2S llegan con un rediseño llamativo metalizado, audio mejorado con IA y 38 horas de autonomía

Huawei ha presentado sus nuevos auriculares 'open ear' Huawei FreeClip 2S, que llegan con un rediseño llamativo con acabado metalizado y brillante, un nuevo estuche de carga redondeado y más grande, mejoras en la calidad de sonido con inteligencia artificial (IA) y hasta 38 horas de reproducción de música.

Tras la llegada de su segunda generación de auriculares Huawei FreeClip 2 en enero de este año, la tecnológica china ha lanzado una nueva versión de esta familia de auriculares, que mantiene múltiples características pero ofrece un rediseño más llamativo.

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Concretamente, se trata de los nuevos Huawei FreeClip 2S y, siguiendo con el formato de auricular abierto 'open ear', integran un acabado metalizado y brillante en los colores púrpura y plateado. Asimismo, el C-Bridge, que une ambos extremos de los auriculares, ha sido fabricado con un 25 por ciento más de silicona líquida, con lo que combina comodidad al ser más moldeables con un brillo "único" en el acabado.

En cuanto al propio auricular, Huawei ha matizado que dispone de un diseño Comfort Bean que se ha perfeccionado "a partir de más de 10.000 muestras de oídos" a nivel global, de cara a desarrollarlo con la forma más cómoda para un uso prolongado, a la par que garantizar un ajuste firme. Con todo, los auriculares alcanzan un peso de 5,1 gramos y cuentan con certificación IP57 frente al polvo y al agua.

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Por su parte, el estuche de los Huawei FreeClip 2 también cambia completamente su diseño. Ahora cuenta con un formato redondeado, similar a una esfera, y de mayor tamaño. Según la compañía, incluye un 20 por ciento más de espacio en su interior, con lo que permite guardar complementos para los auriculares, además de los propios auriculares.

En lo relativo al sonido, los Acoustic Balls de los auriculares cuentan con "robustos transductores de doble diafragma" que aseguran un sonido "impactante" al mejorar el rendimiento en las bajas frecuencias y el volumen de salida en un 100 por cien.

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A ello se le suma un procesador de inteligencia artificial (IA) NPU que multiplica por 10 la potencia de cálculo de los auriculares. Esto se traduce en mejoras en las capacidades de procesamiento de audio y voz, por lo que garantiza llamadas ultraclaras y sonido "con gran riqueza de detalles".

Los nuevos Huawei FreeClip 2S también incluyen otras características como el volumen adaptativo para adecuarse a las diferentes fuentes de audio y entornos con tres niveles de ajuste o la mejora adaptativa de la voz durante las llamadas.

También durante las llamadas, Huawei asegura la capacidad de eliminar los ruidos ambientales para identificar las voces con claridad y tener conversaciones nítidas. La compañía asegura que el sonido llega al oído con una fuga mínima gracias a un sistema de ondas sonoras inversas.

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Además de todo ello, también cuenta con una función de reconocimiento automático de izquierda y derecha, garantizando que los usuarios siempre reciban el "sonido correcto en el oído adecuado", así como audio espacial ilimitado con seguimiento dinámico de la cabeza.

La batería de los nuevos FreeClip 2S ofrece 3 horas de música con 10 minutos de carga. Igualmente, alcanza hasta 38 horas de reproducción con el estuche de carga y hasta 9 horas de reproducción con una carga completa.

Cabe destacar que el soporte de carga también ha sido rediseñado para estos auriculares y, ahora, es compatible con la misma base de carga de los relojes de Huawei.

Huawei ha matizado que, con la aplicación Huawei Audio Connect, los usuarios pueden configurar y gestionar los efectos de sonido y audio de los nuevos auriculares, así como controlarlos desde el 'smartphone', compatibles tanto con iOS como con Android.

Los nuevos Huawei FreeClip 2S ya están disponibles para su compra en España por 229 euros.