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Kuwait intercepta nuevos misiles y drones sobre su espacio aéreo

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Las Fuerzas Armadas de Kuwait han informado este martes de que han vuelto a interceptar misiles y drones sobre su espacio aéreo a medida que Teherán incrementa los ataques contra intereses de Estados Unidos en la región después de que las fuerzas estadounidenses lanzaran una nueva andanada de ataques aéreos contra "objetivos militares en todo Irán".

"Cualquier explosión que se registre tendrá lugar como resultado del proceso de interceptación por parte de los sistemas de defensa antiaérea ante ataques hostiles", ha indicado el Ejército en un comunicado, si bien no ha dado información sobre posibles víctimas o heridos. En este sentido, ha pedido a la población "seguir las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes".

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Previamente, las fuerzas kuwaitíes habían informado de la presencia de "objetos aéreos hostiles dentro del espacio aéreo" del país.

Horas antes, la Guardia Revolucionaria había reivindicado ataques contra la base naval estadounidense de Jufair en Bahréin, sede de las fuerzas navales del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y de la Quinta Flota de Estados Unidos, y posiciones estadounidenses en Jordania, en el marco de la tercera noche consecutiva de ataques entre Washington y Teherán en Oriente Próximo.

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El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) había lanzado previamente una nueva ola de ataques contra objetivos en Irán, entre ellos Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas, con el fin de "mermar aún más la capacidad de Irán para atacar el transporte marítimo comercial", en medio de los temores sobre un posible colapso de los esfuerzos para avanzar hacia un acuerdo de paz en Oriente Próximo.

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