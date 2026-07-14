España "no cambia una coma" en su reclamación de soberanía tras el acuerdo sobre Gibraltar

Bruselas, 14 jul (EFE).- España no "cambia una coma" en su reclamación de soberanía sobre Gibraltar, afirmó este martes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tras la firma hoy en Bruselas del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido para regular la situación del enclave tras el Brexit.

"El artículo 2 (del acuerdo) deja muy claro que España no cambia una coma a su reclamación de soberanía, que seguimos reclamando la soberanía y que nuestra posición sigue siendo la misma (...). Protegemos esa reclamación y, sobre todo, damos un salto espectacular hacia el futuro en cooperación y en convivencia", defendió Albares en declaraciones a la prensa tras la firma. EFE

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