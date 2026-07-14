Agencias

España "no cambia una coma" en su reclamación de soberanía tras el acuerdo sobre Gibraltar

Guardar
Google icon

Bruselas, 14 jul (EFE).- España no "cambia una coma" en su reclamación de soberanía sobre Gibraltar, afirmó este martes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tras la firma hoy en Bruselas del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido para regular la situación del enclave tras el Brexit.

"El artículo 2 (del acuerdo) deja muy claro que España no cambia una coma a su reclamación de soberanía, que seguimos reclamando la soberanía y que nuestra posición sigue siendo la misma (...). Protegemos esa reclamación y, sobre todo, damos un salto espectacular hacia el futuro en cooperación y en convivencia", defendió Albares en declaraciones a la prensa tras la firma. EFE

PUBLICIDAD

(Vídeo)

Últimas Noticias

Ya son tres los hijos de Angelina Jolie que legalmente optan por quitarse el apellido Pitt

Infobae

EEUU y Marruecos acuerdan crear un centro de entrenamiento militar en territorio marroquí

Infobae

Del pajarito azul a X: 20 años del altavoz sociopolítico que cambió internet

Infobae

Goldman Sachs gana 12.258 millones de dólares en la primera mitad de 2026, un 45 % más

Infobae

Un joven ruso colecciona ladrillos y suma ya más de 2.000 piezas

Infobae