De la Fuente repite alineación con Pedri en el banquillo

Arlington (EE.UU.), 14 jul (EFE).- Luis de la Fuente, técnico de la selección española, mantiene el once que alineó ante Bélgica, en los cuartos de final, para la semifinal del Mundial que disputará en el estadio AT&T de Arlington, frente a Francia, desde las 14.00 horas (19.00 GMT).

El técnico deja al barcelonista Pedri González en el banquillo por segundo encuentro consecutivo y mantiene a Fabián Ruiz en el centro del campo junto a Rodrigo Hernández y Dani Olmo.

El once que alineará España está compuesto por Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Álex Baena.