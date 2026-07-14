CovationBio presenta la fibra Sorona® elasterell-p

PR Newswire

NEWARK, Delaware, 14 de julio de 2026

Hilo bicomponente producido en Estados Unidos por CovationBio, ahora disponible en todo Estados Unidos y América Latina con el socio de distribución regional Mercados Internacionales

NEWARK, Delaware, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Covation Biomaterials LLC ("CovationBio®") presenta la fibra Sorona® elasterell-p. Está hecho con polímero Sorona® parcialmente a base de plantas y es la primera fibra elástica bicomponente producida en EE. UU. ofrecida por CovationBio. La fibra Sorona® elasterell-p ahora está disponible comercialmente a través del socio de distribución regional Mercados Internacionales (MI), en EE. UU. y América Latina, con stock local y servicio al cliente regional para satisfacer la creciente demanda.

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La fibra Sorona® elasterell-p ofrece un estiramiento duradero y una retención de forma excepcional sin el uso de elastano, por lo que las prendas mantienen su ajuste y recuperan su forma después de usarlas, lavarlas después de lavarlas. Diseñada para aplicaciones de ropa que se basan en un estiramiento sensible y duradero, incluida la ropa deportiva y la ropa de trabajo, la fibra Sorona® elasterell-p ofrece el beneficio adicional de su base de base biológica, brindando a las marcas de ropa el doble beneficio de las prendas que funcionan y tienen una menor huella ambiental.

"La fibra Sorona® elasterell-p es nuestra primera fibra de marca", afirma Steven Ackerman, director ejecutivo de CovationBio. "Como polímero parcialmente de base biológica, Sorona® ha sido un ingrediente en soluciones textiles innovadoras utilizadas por las principales marcas de ropa de todo el mundo. Con la introducción de la fibra Sorona® elasterell-p, combinamos nuestra reputación de rendimiento confiable y beneficios de sostenibilidad con una nueva solución de estiramiento diseñada para lo que las marcas necesitan a continuación ".

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MI es el socio regional de ventas y desarrollo de mercado de Sorona® en América Latina. El inventario local de fibra Sorona® elasterell-p ahora está disponible para una amplia gama de aplicaciones de prendas de vestir, que incluyen ropa deportiva, atletismo, ropa de trabajo, uniformes y otros tejidos que requieren estiramiento y recuperación duraderos.

Desde su debut, el polímero Sorona® se ha convertido en un ingrediente reconocido mundialmente para prendas de vestir y artículos para el hogar con una reputación de combinar un impacto ambiental mejorado con un rendimiento inflexible para algunas de las marcas más reconocidas del mundo. Se utiliza para añadir suavidad, elasticidad, durabilidad y transpirabilidad cálida a los tejidos en una variedad de aplicaciones, como ropa deportiva, ropa de abrigo, ropa de trabajo, prêt-à-porter, alta costura, alfombras y mucho más.

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Para obtener más información sobre Sorona® elasterell-p fiber, visite Sorona.com y siga los anuncios de la marca en las páginas de CovationBio LinkedIn y Sorona Instagram (@ Soronafiber).

Acerca de Sorona®Sorona® es un innovador polímero de base biológica al 37 por ciento que ofrece una combinación única de comodidad y alto rendimiento durante más de 25 años. Su suavidad inherente, recuperación elástica, transpirabilidad y resistencia a las arrugas ayudan a crear tejidos que se ven mejor, se sienten mejor y duran más. Como filamento o fibra cortada, Sorona® se mezcla sin esfuerzo con fibras naturales y celulósicas como la lana, el algodón y el lino, lo que brinda un rendimiento mejorado al atletismo, la ropa deportiva, la ropa informal y la ropa prêt-à-porter. Para más información, visite Sorona.com y siga a @soronafiber en Instagram.

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Acerca de CovationBioFundada en 2022 en Newark, Delaware, Covation Biomaterials LLC es un innovador líder mundial en soluciones sostenibles y de alto rendimiento disponibles en el mercado para las industrias de la confección y los artículos para el hogar. El legado de innovación científica innovadora de la compañía comenzó con la comercialización del polímero Sorona® hace 25 años y continúa hoy con la promesa de ofrecer biomateriales novedosos a escala en múltiples industrias, incluida su última innovación Xatryx® bioPTMEG, con planes de comercialización en 2026. Para más información, visite CovationBio.com y siga en LinkedIn.

Acerca de Mercados InternacionalesMercados Internacionales (MI) se especializa en materiales avanzados para la industria textil. Al apoyar a socios como CovationBio y Lenzing AG, MI proporciona cadenas de suministro para polímeros, fibras, filamentos e hilos. MI proporciona inteligencia de mercado, desarrollo de productos, acceso al inventario, con especial atención al servicio al cliente y la logística.

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Contacto con los medios: Heather Barbod, heather@inspireelemental.com

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FUENTE CovationBio