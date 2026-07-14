Consolidan en Galápagos la hoja de ruta para investigación científica en Reserva Hermandad

Quito, 14 jul (EFE).- Delegados de Ecuador, Panamá, Colombia, Costa Rica consolidan en el archipiélago de Galápagos una hoja de ruta para impulsar la investigación científica, fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia y seguir protegiendo uno de los ecosistemas marinos más importantes del planeta, la Reserva Marina Hermandad.

Expertos de instituciones públicas, academia y organizaciones aliadas para definir las prioridades de investigación que orientarán la generación de conocimiento en esta área marina protegida, participan esta semana en el II Taller para la Consolidación de la Agenda de Investigación de la Reserva Marina Hermandad, que se desarrolla en el archipiélago, informó este martes a EFE una fuente del Parque Nacional Galápagos.

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Durante el taller se ha validado y fortalecido la agenda preliminar elaborada en 2025, conformando mesas de trabajo en cinco ejes estratégicos: oceanografía y clima; ecosistemas de suelo y subsuelo; ecosistemas pelágicos; pesca y calidad ambiental.

La Reserva Marina Hermandad, un área protegida al noreste del archipiélago de Galápagos, tiene una extensión de 60.000 kilómetros que se sumaron a los 130.000 kilómetros cuadrados de la Reserva Marina de Galápagos.

Dicha reserva, que busca proteger un corredor migratorio de especies marinas entre Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, es un modelo innovador de conservación oceánica basado en ciencia, participación y sostenibilidad financiera, según la Fundación de conservación Jocotoco.

Una reserva de la biosfera es una categoría de área natural reconocida por la Unesco por su valiosa contribución a la conservación de los ecosistemas y al desarrollo de la investigación científica.

Su objetivo es armonizar la protección de la biodiversidad con el desarrollo económico y social de las comunidades locales.

El archipiélago de Galápagos, formado por trece islas, se encuentra a unos mil kilómetros de las costas continentales de Ecuador, y desde 1978 está declarado por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad.

Por su alta biodiversidad, el archipiélago de Galápagos está considerado como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies. EFE