Bajan a 13.245 los menores condenados en 2025 pero aumentan un 6,2% hasta los 584 los sentenciados por delitos sexuales

Un total de 13.245 menores de 14 a 17 años fueron condenados por sentencia firme en 2025 por todo tipo de delitos cometidos (ese año o en anteriores), un 1,8% menos que en 2024, mientras que aumentaron un 6,2% hasta los 584 los sentenciados por delitos sexuales, según la Estadística de la Población Condenada Adulta y Menor de edad, publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por edad, el grupo de 17 años fue el que tuvo la mayor tasa de condenas por todo tipo de delitos y, por nacionalidad, la mayoría de los condenados menores eran españoles (78,5%). Si bien, la tasa por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años fue casi el doble en la de nacionalidad extranjera (10,2) que en la de nacionalidad española (5,6), según los datos del INE.

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Además, de la estadística se desprende que tres de cada cinco menores condenados (el 61,1%) cometieron una única infracción penal y dos de cada cinco (el 38,9%), más de una. Por tipología del delito, los de mayor incidencia fueron las lesiones (33,4% del total), los robos (15%) y las amenazas (9,4%).

Por autonomías, las mayores tasas de infracciones penales cometidas por la población condenada por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años se dieron en Ceuta y Melilla (con 114,8 y 54,6, respectivamente) y en Principado de Asturias (23,4). Por el contrario, Comunidad de Madrid (6,9), Castilla-La Mancha (7,3) y Región de Murcia (7,8) presentaron los valores más bajos.

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Atendiendo a los delitos sexuales, 584 menores fueron condenados por delitos sexuales en 2025, un 6,2% más que en 2024, y un centenar de casos fueron delitos de violación.

En concreto, de los datos se desprende que estos menores (el 97,1% de ellos, varones) cometieron 841 delitos, un 1,9% más que en 2024. De este total, 491 fueron agresiones sexuales a menores de 16 años, de las que 70 fueron consideradas violación; y 250 fueron agresiones sexuales a víctimas de 16 y más años, 31 violaciones.

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La clase de delitos que más se incrementaron porcentualmente fueron los de violación a víctimas de 16 y más años, que aumentaron un 244,4%, según los datos del INE.