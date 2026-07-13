vivo desarrolla una arquitectura de interacción segura y fiable para agentes de IA en los 'smartphones'

vivo ha sido reconocida por su arquitectura de interacción segura y fiable para agentes de inteligencia artificial (IA) en el dispositivo, un proyecto que introduce mecanismos de control para proteger la privacidad y los datos de los usuarios a la hora de tratar con agentes.

A medida que los agentes de IA se implementan en más sistemas y adquieren capacidades autónomas más avanzadas, incluyendo desde la toma de decisiones hasta la ejecución de tareas, "la soberanía de los datos y la protección de la privacidad preocupan cada vez más a los usuarios".

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Desde vivo pretenden ofrecer un marco de actuación que tenga en cuenta estas preocupaciones y, para ello, han planteado una arquitectura de interacción "segura y fiable" para agentes de IA en el dispositivo, que esté centrada en el usuario.

Como ha explicado la tecnológica en un comunicado, esta arquitectura funciona a través de mecanismos de seguridad de extremo a extremo en las capas de infraestructura, sistema, aplicaciones e interacción persona-máquina.

Estos mecanismos pueden aislar de forma sistemática el entorno de ejecución de los agentes y, con ello, verificar dinámicamente la intención de sus acciones y aplicar un control "granular" sobre los límites de dichos agentes.

Es decir, permite que los agentes lleven a cabo sus tareas de forma autónoma, pero se trata de un sistema que refuerza la seguridad y la fiabilidad de las acciones, "reduciendo las preocupaciones vinculadas a la seguridad de los datos entre usuarios de todo el mundo".

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RECONOCIMIENTO EN AI FOR GOOD GLOBAL SUMMIT 2026

Precisamente, vivo ha recibido un reconocimiento por desarrollar esta arquitectura para agentes de IA, en el marco del evento AI for Good Global Summit 2026, celebrado la pasada semana en Ginebra (Suiza), donde se ha dado a conocer el proyecto incluyéndolo en la colección de casos de uso 'Innovate for Impact', impulsada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

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Para lograr este reconocimiento, el proyecto fue votado en un proceso de evaluación internacional en el que participaron 267 propuestas de entre 40 países, como ha explicado la compañía en un comunicado en su blog.

Entre todas las propuestas presentadas, el objetivo es identificar casos de uso de IA con "alto potencial de impacto, capacidad de despliegue real y contribución al desarrollo sostenible". Por tanto, ser seleccionado es un reconocimiento internacional a la capacidad de investigación técnica de la compañía en seguridad y fiabilidad de IA en el dispositivo.

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Así, parte de la votación a la tecnología de vivo se debe a que es un proyecto que apoya la agenda más amplia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, al promover "un acceso digital inclusivo, seguro y fiable".

DIÁLOGO GLOBAL SOBRE LA GESTIÓN DE LA CONFIANZA EN LA IA AGÉNTICA

Durante el encuentro, expertos de diferentes compañías como Google, Meta y AWS, además de vivo, junto a instituciones como la Academia de Información y Tecnologías de la Comunicación China (CAICT), se reunieron para analizar los nuevos retos de confianza, seguridad y privacidad que plantea la ejecución autónoma de los agentes de IA.

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Al respecto, el director de seguridad de IA de vivo, Liu Guangming, compartió su postura durante la sesión 'Mecanismos para facilitar y fortalecer la confianza en la IA agéntica', donde dio a conocer el enfoque práctico de la compañía para la gestión de la confianza en los agentes de IA en dispositivos.

Así, presentó esta nueva arquitectura en la que, "mediante sistemas de identidad digital y autorización, un cortafuegos de IA en tiempo de ejecución y mecanismos de auditoría de extremo a extremo", vivo ha desarrollado un marco de seguridad para agentes de IA en el dispositivo, basado en tres principios: "identidad fiable, funcionamiento controlable y ejecución trazable".

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Además, para desarrollar esta arquitectura, vivo ha contribuido a las prácticas técnicas de la gestión de la seguridad y la confianza de la IA en dispositivos, al ser parte del Grupo de Estudio 17 de UIT-T (SG17), el grupo del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT especializado en seguridad.

De cara al futuro, la compañía ha asegurado que reforzará su colaboración con la UIT y otras organizaciones internacionales, y adoptará un "papel activo en el desarrollo de estándares globales y marcos de gobernanza de la IA".

vivo también ha hecho hincapié en que seguirá invirtiendo en sistemas de seguridad, capacidades de gobernanza y cumplimiento normativo global en materia de IA, con el objetivo de "fortalecer la seguridad y la fiabilidad de los agentes de IA en el dispositivo y contribuir a que la IA sirva a usuarios de todo el mundo de una forma más segura, fiable y sostenible".

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