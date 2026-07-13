Rheinmetall cierra un contrato con el Ejército británico cercano a los 1.000 millones de euros

La firma de defensa alemana Rheinmetall y el Ejército británico han alcanzado un acuerdo por el que la compañía germana desempeñará un papel clave en orientar el entrenamiento de los soldados de Reino Unido hacia la digitalización con un contrato por valor de casi 1.000 millones de euros y de hasta 15 años de duración.

Rheinmetall Electronics UK, filial de la firma alemana, forma parte de 'Omnia Training', consorcio de empresas liderado Raytheon encargado de implementar la transformación de las formas de entrenamiento del Ejército británico a través del 'Programa de Transformación del Entrenamiento Colectivo', en el que Rheinmetall se sitúa como un socio fundamental en su diseño y ejecución.

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El consorcio tendrá entre sus misiones integrar y desplegar sistemas modernos de simulación en vivo, virtual y constructiva, dentro de lo que Rheinmetall gestionará la infraestructura de entrenamiento físico, la configuración del sistema y los aspectos logísticos.

Así, la colaboración entre la compañía y las fuerzas armadas de Reino Unido se iniciará durante este verano y la prestación de servicios se extenderá por un periodo de 15 años.

"Reino Unido es uno de los principales mercados estratégicos de Rheinmetall en Europa, donde la compañía tiene una fuerte presencia a través de sus filiales y empresas conjuntas. Además de Rheinmetall Electronics UK, Rheinmetall BAE Systems Land desempeña un papel clave en los programas de modernización de plataformas del Ejército británico. Esta sólida presencia local garantiza que las fuerzas armadas reciban un apoyo integral y fortalece la creación de valor local", reza el comunicado emitido por la firma alemana.

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