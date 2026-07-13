Pedri y Tchouaméni, principales dudas en las alineaciones del Francia - España

España y Francia se enfrentan este martes en el AT&T Stadium de Dallas en las semfinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un duelo en el que Luis de la Fuente tiene en la figura de Pedri González la principal duda en el once, mientras que la vuelta de Aurélien Tchouaméni podría ser el único cambio de Didier Deschamps.

La Copa del Mundo entra en su fase final y Francia o España se convertirán el próximo martes en el primer finalista del torneo. 'Les Bleu' y la 'Roja' han llegado a la penúltima ronda del torneo después de haber apostado por un once tipo en la mayoría de encuentros, siendo mínimos los cambios por los que han optado Deschamps y De la Fuente conforme han ido avanzando los partidos.

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En portería y defensa, todo parece claro. Francia apunta a repetir la defensa que se mantiene imbatida en el torneo con Mike Maignan en portería, Jules Koundé en el lateral derecho, Dayot Upamecano y William Saliba como pareja de centrales, y Lucas Digne en el lateral izquierdo. El del Aston Villa será el encargado de intentar frenar a Lamine Yamal, algo que ya consiguió con Brahim Díaz en los cuartos. Además, con Digne de titular, Francia no ha encajado ningún gol.

En el lado español, Unai Simón, que es el portero menos goleado del torneo y que menos paradas ha realizado, volverá a defender la portería. En el lateral derecho, Pedro Porro repetiría titularidad, aunque Marcos Llorente podría ser una opción si De la Fuente opta por un planteamiento más defensivo. Donde no hay ningún tipo de duda es en los tres restantes, con Pau Cubarsí y Aymeric Laporte en el eje de la zaga, y Marc Cucurella en la banda izquierda, donde vivirá uno de los duelos estelares del partido ante Ousmane Dembélé.

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Muchas más dudas, las que más, se encuentran en la medular. En el caso francés, la recuperación de Aurélien Tchouaméni, que cayó lesionado en los dieciseisavos de final ante Suecia, podría hacer que Deschamps le volviera a incluir en el once. Si eso ocurriera, el que saldría del mismo sería Manu Koné, manteniéndose en el doble pivote Adrien Rabiot, que ha disputado la totalidad de minutos en el torneo, más allá del duelo ante Noruega, en el que Francia ya estaba clasificado.

En el caso de Luis de la Fuente, tendrá que elegir entre Fabián o Pedri como acompañante del insustituible Rodri Hernández. Ante Bélgica, el del Paris Saint-Germain fue el elegido por delante del canario, aunque la necesidad de imponer mayor control en duelo frente a Francia podría hacer que recuperara la titularidad. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que el de Haro alineara a los tres, con Pedri en la media punta, lo que podría mandar a Dani Olmo al extremo izquierdo.

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También podría optar España por dar continuidad al momento de Mikel Merino, que viene de ser el héroe en las dos últimas eliminatorias, aunque su valor como revulsivo desde el banquillo y el buen nivel de Dani Olmo en la mediapunta hace que sea una posibilidad muy remota.

En ataque, Deschamps lo tiene bastante claro. Osumane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola y Kylian Mbappé serán, salvo sorpresón, los elegidos para desequilibrar el partido. Los cuatro están demostrando que conforman el ataque más temido de la Copa del Mundo, y han sumado 15 de los tres de ellos --Mbappé (8), Dembélé (5) y Barcola (2)--, mientras que el restante lo logró Desire Doue. Por su parte, el único de ellos que no ha marcado, Olise, es el máximo asistente del torneo (5).

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En el lado español, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal estarán, salvo lesión, en el once inicial, mientras que en las otras dos posiciones Dani Olmo y Álex Baena parten con ventaja. Sin embargo, en el extremo izquierdo, De la Fuente podría colocar a Nico Williams de arranque por primera vez en la competición, buscando desequilibrio y verticalidad por ambas bandas. Y es que, en los minutos que estuvo sobre el campo ante Bélgica se le vio con chispa y desborde.

Importante también será el papel de los banquillos en una eliminatoria de semifinales que podría alargarse hasta el tiempo extra. En esas, Francia cuenta en la figura de Rayan Cherki a su jugador más creativo, mientras que la velocidad y el desborde corren de parte de, a priori, Doue. Arriba, Jean-Philippe Mateta podría aportar ser una opción para una alternativa de fútbol más directo.

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En el lado español, De la Fuente cuenta con centrocampistas de la talla de Fabián Ruiz o Pedri, el que no sea titular, para seguir dominando el encuentro cuando llegue el cansancio. Además, Merino ha demostrado ser el mejor revulsivo del equipo en la mediapunta. En cuanto arriba, Ferran Torres es un habitual en la última media hora de encuentro, mientras que, si no lo hacen de inicio, Nico Williams y Víctor Muñoz aportarían frescura en banda.