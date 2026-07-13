España disputará dos amistosos ante Estados Unidos los días 10 y 13 de octubre

La selección española absoluta femenina disputará dos partidos amistosos ante el combinado de Estados Unidos los días 10 y 13 de octubre, en la primera ventana FIFA de la temporada 2026-27, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Tras sellar el billete al que será el cuarto Mundial en la historia de la selección, España y Estados Unidos, primera y segunda clasificadas del ranking FIFA, medirán sus fuerzas en dos encuentros internacionales amistosos los días 10 y 13 de octubre", avanzó el comunicado.

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El primer duelo tendrá lugar a las 20.30 hora peninsular española en el Audi Field de Washington, un estadio con capacidad para 20.000 espectadores. El segundo arrancará a las 01.00 horas de la madrugada del13 al 14 de octubre en el Subaru Park de Chester, con alrededor de 18.500 localidades disponibles.

Las vigentes campeonas del mundo y las campeonas olímpicas se han enfrentado en un total de cuatro ocasiones con un balance de tres victorias para las estadounidenses y un triunfo para las españolas, que se produjo en el último precedente entre ambas selecciones tuvo lugar el 11 de octubre del 2022 en El Sadar, en Pamplona, cuando los tantos de Laia Codina y Esther González sellaron la victoria.

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