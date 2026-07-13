El Congreso vota mañana la senda de déficit de los Presupuestos, con mayoría de PP, Vox y Junts en contra

El Congreso acogerá este martes, en un Pleno extraordinario, el primer debate y votación de la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, con una mayoría de PP, Vox y Junts que ya ha manifestado su rechazo a la misma.

Tanto la senda del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas como los objetivos presupuestarios son el paso previo a la presentación del proyecto de Presupuestos en el Congreso, que el Gobierno calcula para la vuelta del verano.

Cuando el ministro de Hacienda, Arcadi España, presentó en Consejo de Ministros la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria, pidió "reflexión" a los grupos políticos para que dejen de lado "los intereses partidistas y miren hacia el bien común".

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Sin embargo, tal y como ya ha sucedido previamente en esta legislatura, PP, Vox y Junts, partidos que forman mayoría absoluta en el Congreso, ya han avanzado su voto en contra a la senda de déficit, por lo que se realizará una segunda votación en otro Pleno extraordinario previsto para el día 23 de julio.

Si ahí también decae, el Gobierno pretende seguir adelante con la tramitación de los Presupuestos pero con una senda de déficit diferente que respete los márgenes establecidos por la Unión Europea en materia fiscal. Esta argucia fue avalada por la Abogacía del Estado.

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SENDA DE ESTABILIDAD 2027-2029

La senda planteada por el Ejecutivo fija el déficit del conjunto de administraciones públicas en el 1,8% del PIB para el próximo año, 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029. De este conjunto, la mayor parte del déficit la asumirá la Administración Central, con el 1,5%, 1,4% y 1,3% para el periodo 2027-2029.

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De su lado, el déficit concedido a las comunidades autónomas es del 0,1%, lo que supone un margen fiscal de unos 5.849 millones de euros que rechaza en bloque el conjunto de las autonomías del PP. No obstante, Hacienda planteó que ese déficit se podía cambiar en función de cada territorio y su situación fiscal, lo que también fue censurado por los 'populares'.

En cuanto al subsector entidades locales, Hacienda ha fijado que los ayuntamientos tendrán que alcanzar al equilibrio presupuestario durante los tres ejercicios señalados. Por último, la Seguridad Social tendrá un objetivo de déficit del 0,2% del PIB en 2027 y del 0,1% en 2028 y en 2029.

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TECHO DE GASTO "RÉCORD"

Otro apartado importante que acompaña a los objetivos de estabilidad pero que no se somete a votación es el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', que para 2027 se eleva a la cifra récord de 226.032 millones de euros, un 6,6% más que en 2026.

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Pese a la cifra histórica, Junts ha expresado malestar en este punto porque el 96% le corresponde al Estado y el 4% a las comunidades autónomas. En cuanto a la deuda pública, el Gobierno prevé que registrará una senda descendente en los próximos tres años, pasando del 97,6% en 2027 al 96,4% en 2028 y al 95,3% en 2029.

REDUCCIÓN PROGRESIVA DE DEUDA

La Administración Central y la Seguridad Social tendrán por delante una reducción de hasta el 77,6% en 2027. Para 2028, el recorte de deuda tendrá que caer al 77% sobre el PIB, mientras que en 2029 el objetivo será del 76,6%.

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Para las comunidades, el objetivo es del 18,9% en 2027, cifra que mantiene la coherencia con lo marcado para 2026, que es el 19,7%. Para 2028, la ratio de deuda deberá reducirse al 18,3%, y para 2029, la reducción será hasta el 17,7%.

En el caso de las entidades locales, el objetivo de deuda en 2027 y 2028 será del 1,1%, y en 2029 deberán reducirla hasta el 1%. Además, el ministro de Hacienda ya ha comunicado que la regla de gasto ha quedado fijada en el 4% en 2027; en el 3,8% en 2028 y en el 3,6% en 2029.

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