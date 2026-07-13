El barril de brent se dispara más del 5 % y supera los 80 dólares por el aumento de la tensión en Irán

Madrid, 13 jul (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en septiembre se disparaba este lunes por la tarde más del 5 % y rozaba los 80 dólares, en el mercado de futuros de Londres, ante la intención de Estados Unidos de cobrar por proteger a los buques que navegan por el estrecho de Ormuz.

A las 18.30 horas (16.30 GMT) de este lunes, el brent, crudo de referencia en Europa, se encarecía el 5,42 % y marcaba el precio más elevado del día en 80,13 dólares.

El brent ha marcado en esta sesión un precio mínimo de 77,28 dólares, que representaba una subida del 1,67 % respecto al cierre del viernes en 76,01 dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que restablecerá el bloqueo naval a Irán y agregó que Washington cobrará un 20 % de peaje en compensación por proteger a buques que transitan por el estrecho de Ormuz, en medio de la actual escalada en el conflicto.

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"El estrecho de Ormuz está abierto y seguirá abierto, con o sin Irán. Restablecemos el bloqueo iraní, llamado así porque solo impide que los barcos iraníes o sus clientes entren o salgan. Todos los demás países tendrán un uso justo y libre del estrecho", escribió Trump en su red Truth Social.

Las nuevas tensiones en Irán y en el estrecho de Ormuz también elevaban el precio del west texas intermediate, que repuntaba a esta hora el 5,17 % y se negociaba a 75,1 dólares.

La cotización del brent, que cayó el 0,38 % el viernes, ha estado condicionada también en esta sesión por la ofensiva estadounidense lanzada en la tarde del domingo contra Irán con el objetivo de "seguir mermando" su capacidad para atacar a buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz, según informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).

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Los ataques fueron ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "para hacer rendir cuentas" a las fuerzas iraníes, según el organismo militar, en represalia por un bombardeo previo iraní contra un buque con la bandera de Chipre que transitaba por el estrecho de Ormuz.

La respuesta pretende asegurar el libre tránsito en el estrecho de Ormuz. El presidente Trump afirmó este domingo en una entrevista con NBC que la zona permanece abierta al tráfico comercial pese a que Irán anunció que lo ha bloqueado.

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"Anoche los bombardeamos a más no poder. Son gente muy, muy malvada y enferma", declaró Trump, que no quiso dar detalles sobre las conversaciones para alcanzar un acuerdo y un nuevo cese al fuego.

Antes de la ronda de ataques del fin de semana, Irán anunció el cierre del estrecho "hasta nuevo aviso", y aseguró que cualquier interferencia extranjera para abrir una "ruta ilegal" en la región recibirá una respuesta contundente. EFE