Sanidad distribuye a las CCAA más de 235 millones de euros para reforzar prestaciones y servicios del SNS

El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha aprobado la distribución de 235.449.950 euros de fondos correspondientes al ejercicio presupuestario 2026 para las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, INGESA, para reforzar distintas prestaciones, estrategias y servicios del Sistema Nacional de Salud durante el ejercicio presupuestario 2026.

En la rueda posterior al CISNS, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado que, "durante estos años, desde el año 2018, se han transferido de transferencias finalistas a las comunidades autónomas más de 3.700 millones. Hablo de las transferencias finalistas, no de las transferencias a las comunidades autónomas, que es en las que se les ha transferido más de 300.000 millones desde el año 2018. Con lo cual, se ha hecho un esfuerzo para que desde antes de la pandemia, y se han multiplicado por 10 las transferencias que se hacen directamente desde el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas".

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"Y hoy hemos aprobado nuevamente nuevas transferencias, la distribución de más de 235 millones de euros para seguir fortaleciendo la Atención Primaria, para ampliar la cartera de salud bucodental, para impulsar los cuidados de enfermería y para mejorar los sistemas de información compartidos del Sistema Nacional de Salud", ha añadido.

La mayor partida corresponde al Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, con una dotación total de 172.425.000 euros, destinada a financiar actuaciones gestionadas por las comunidades autónomas y el INGESA con cargo al presupuesto del Ministerio de Sanidad en 2026.

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También se ha aparobado la distribución de 60.058.000 euros para el impulso de la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud. Asimismo, se ha sometido a aprobación la distribución territorial de 2.006.950 euros para la mejora del sistema de información del SNS y 960.000 euros para la financiación del Marco Estratégico para los Cuidados de Enfermería.