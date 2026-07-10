Farage optará a recuperar su escaño el 13 de agosto entre el boicot de sus rivales

Londres, 8 jul (EFE).- El líder del partido populista de derechas Reform UK, Nigel Farage, optará a recuperar su escaño por la circunscripción inglesa de Clacton-on-Sea, del que dimitió el martes tras verse envuelto en varios escándalos financieros, en unos comicios que las autoridades fijaron este viernes para el 13 de agosto.

En una inesperada maniobra política, Farage renunció a su puesto de diputado y dijo que se presentaría a la reelección para permitir que "la gente de Clacton" se pronuncie en las urnas sobre su gestión, en lugar de que lo haga "el poder establecido", al que acusa de querer perjudicarle por el avance de su formación en las encuestas.

PUBLICIDAD

Subrayó que la disputa en la ciudad costera será "entre el pueblo y el 'establishment", en el que incluye a autoridades parlamentarias, colegas políticos y periodistas que investigan posibles irregularidades cometidas por él o Reform UK.

En respuesta, los principales partidos británicos, entre ellos el Conservador, Laborista, Liberal Demócrata y Verde, anunciaron que no presentarán candidatos a esos comicios parciales, al considerarlos un montaje para beneficio del líder populista.

Así las cosas, todo indica que Farage, que ganó el escaño de Clacton con una amplia mayoría en las elecciones generales de julio de 2024, se enfrentará solo con el aspirante satírico Count Binface (Conde Carapapelera), que concurre en muchas citas electorales con la cabeza tapada con un cubo de basura.

PUBLICIDAD

El político de 62 años, conocido por su retórica eurófoba y antiinmigración, reaccionó con indignación al conocerse que estaba siendo investigado por el Parlamento y la Comisión Electoral por una posible vulneración de las normas sobre conflictos de interés y financiación de partidos.

El Comisionado de estándares parlamentarios, Daniel Greenberg, analiza si violó la reglas al no declarar un 'regalo' de cinco millones de libras (5,8 millones de euros) que aceptó durante la campaña de 2024 del millonario Christopher Harborne, inversor en criptomonedas y principal donante de Reform UK.

PUBLICIDAD

Además, el Partido Laborista pidió a la Comisión Electoral que examine los donativos en especie recibidos y no declarados del joven aristócrata inglés George Cottrell, un colaborador que cumplió condena en 2017 en Estados Unidos y que actualmente reside en Montenegro.

'The Times' reveló este viernes, asimismo, que la Policía de Londres investiga unas donaciones realizadas por su madre, Fiona Cottrell, en mayo de 2024 por valor de 500.000 libras (585.000 euros), ante la sospecha de que actuara en nombre de un donante no autorizado. EFE

PUBLICIDAD