Casa 47 recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

La entidad estatal de vivienda Casa 47 ha recibido un total de 131 propuestas de inmuebles, agrupadas en 14 ofertas, dentro de la convocatoria pública dotada con 100 millones de euros para la adquisición de viviendas a particulares y empresas en todo el territorio nacional con el objetivo de incorporarlas al parque estatal de vivienda asequible.

Según ha informado la entidad dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, del total de los inmuebles incluidos en las propuestas recibidas, el 88% pertenecen a empresas, mientras que el 12% restante corresponde a particulares.

En cuanto a la distribución geográfica de los inmuebles ofertados en esta convocatoria, Casa 47 ha detallado que estos se encuentran localizados mayoritariamente en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Extremadura.

A partir de este momento, Casa 47 inicia la revisión de toda la documentación presentada para verificar que las viviendas cumplan las condiciones técnicas y jurídicas establecidas en las bases, además de realizar una "valoración individualizada", atendiendo a criterios "objetivos y de interés público", tales como su adecuación al planeamiento urbanístico, el cumplimiento de condiciones técnicas y de habitabilidad o la adecuación a la demanda territorial.

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Así, según han indicado desde Casa 47, el presupuesto de 100 millones de euros se destinará a "satisfacer el precio de adquisición", los gastos e impuestos que deriven de la compraventa y, en su caso, el coste de las actuaciones necesarias para su adecuación, mejora o rehabilitación.

Una vez resuelto este procedimiento mediante concurso, y "siempre que exista" crédito presupuestario disponible, se procederá a la adquisición por adjudicación directa hasta el agotamiento del remanente presupuestario o hasta que así lo acuerde motivadamente el órgano de contratación.

De esta forma, esta convocatoria es una "nueva línea de actuación" para incrementar el parque público de vivienda, complementando otras iniciativas como la promoción de nuevas viviendas, la movilización de vivienda ya existente y la incorporación de activos procedentes de otras administraciones y entidades públicas.

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Actualmente, este parque estatal está siendo gestionado por Casa 47, que actúa en el ciclo residencial completo, desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna.