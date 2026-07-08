Agencias

Todos los líderes aliados reafirman su compromiso con la defensa colectiva

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Ankara, 8 jul (EFE).- Todos los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN ratificaron este miércoles su compromiso "inquebrantable" con la defensa colectiva y aseguraron que un ataque contra uno de ellos es "un ataque contra todos".

Los líderes de la Alianza Atlántica se manifestaron así en la breve declaración -de solo seis puntos- aprobada en la cumbre de Ankara, que estuvo marcada por los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a varios aliados por no haber dado respaldo militar a EE.UU. en la contienda contra Irán. EFE

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